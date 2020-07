Fortinet lauréat du prix Microsoft Commercial Marketplace Partner of the Year 2020

juillet 2020 par Marc Jacob

Fortinet® annonce avoir obtenu le prix Commercial Marketplace Partner of the Year 2020, décerné par Microsoft. Fortinet est ainsi mis en avant parmi les partenaires de premier rang de Microsoft pour ses réalisations en matière d’innovation et de déploiement de solutions clients basées sur les technologies Microsoft.

Alors que les entreprises connaissent des contraintes de ressources et d’expertise en matière de sécurité cloud, elles ont tendance à opter pour des fonctionnalités de sécurité sous forme SaaS (Software-as-a-Service) et associées à un modèle de facturation à l’utilisation. Fortinet leur apporte ainsi un large panel de solutions de sécurité, intégrées en natif avec Azure et disponibles sur Azure Marketplace. Le pare-feu nouvelle-génération (NGFW) FortiGate et FortiWeb Cloud as a Service figurent ainsi au catalogue d’Azure Marketplace.

Le prix Commercial Marketplace Partner of the Year 2020 reconnaît l’excellence de Fortinet sur le marché. De manière générale, les Microsoft Partner of the Year Awards mettent à l’honneur les partenaires de l’éditeur qui ont su, sur l’année passée, concevoir et commercialiser des solutions innovantes et conçues autour des produits Microsoft. Ces prix couvrent plusieurs catégories, et récompensent des lauréats sélectionnés à partir d’un ensemble de plus de 3 300 nominés issus de plus de 100 pays dans le monde.