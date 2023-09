CSB.School et l’AN21 se rapprochent

septembre 2023 par Marc Jacob

L’école lyonnaise CSB.School, www.csb.school , dédiée au Management de la Cybersécurité, et l’Académie Numérique du 21ème Siècle, l’AN21, www.ecole-an21.com , basée à Toulouse, annoncent la signature d’un partenariat stratégique afin de mieux répondre aux enjeux de formation relatifs à la sécurité numérique, cruciaux pour le développement des usines du futur, de l’IOT, des PME/ETI et du Secteur Public, garants de la prospérité économique de leur région respective : Auvergne-Rhône-Alpes pour l’une, Occitanie pour l’autre.

Conclu officiellement le 1er septembre, ce partenariat se matérialisera principalement par :

– La mutualisation de contenus pédagogiques et l’animation de sessions de formation,

– La mise à disposition, par CSB.School, de sa plateforme technologique de simulation et d’apprentissage,

– L’intervention d’intervenants (enseignants & experts métiers) communs,

– La possibilité offerte aux étudiants d’échanges entre les deux campus (Lyon et Toulouse) tout au long de leur scolarité,

– L’organisation d’actions de communication et de marketing conjointes : tables-rondes, salons, interventions, journées portes-ouvertes, etc.

Patrice Chelim, directeur-cofondateur de CSB.School explique : « De toute évidence, cet accord fait sens tant l’ADN et les valeurs partagées par chacune de nos écoles se rejoignent. Nous sommes particulièrement heureux parce que cette alliance reflète de la meilleure des manières, notre ambition d’essaimage à l’échelle nationale, afin d’accompagner la montée en compétences « cyber » indispensables au bon développement des tissus économiques régionaux tout en facilitant l’insertion professionnelle de toutes nos promos. Celui-ci marque indubitablement une étape clé dans l’essor des deux établissements. »

Concrètement, les étudiants auront, dès cette rentrée, l’opportunité de suivre indifféremment l’ensemble des cursus proposés par CSB.School et l’AN21 :

– 2 programmes de niveau bac+3 de Spécialiste Cybersécurité et de Développeur-Responsable en cybersécurité

– 2 programmes de niveau bac+5 de Responsable Cybersécurité et de Développeur-Expert en solution de cybersécurité

Jean-Nicolas Piotrowski, cofondateur de l’AN21 explique : « Ce partenariat nous permet d’ancrer notre stratégie de soutien au développement de la région Occitanie dans le domaine de la cybersécurité, et de bénéficier de l’expertise de CSB.School en la matière. »

Pour les deux établissements les ambitions sont grandes : ceux-ci projettent déjà d’accueillir plus de 250 étudiants à la rentrée 2024. Par ailleurs, selon la volonté des deux directions, la signature de cette convention ne pourrait être que la 1ère étape d’une collaboration amenée à se renforcer encore un peu plus dans les mois à venir... A suivre.