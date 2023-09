Netskope acquiert Kadiska

septembre 2023 par Marc Jacob

Netskope annonce l’acquisition de Kadiska, spécialisée dans la supervision de l’expérience numérique. Cette opération fait suite à l’annonce, la semaine dernière, d’améliorations significatives des capacités de gestion de l’expérience numérique (DEM) de Netskope, avec l’introduction de Netskope Proactive DEM. Elle vient également consolider les avancées de Netskope dans la capacité à surveiller et à optimiser de manière proactive la performance, et à assurer l’expérience dans l’ensemble de l’architecture SASE - du SD-WAN au SSE - ainsi que dans le cloud et le domaine des applications.

La gestion de l’expérience numérique est devenue un élément clé d’une architecture SASE, où la sécurité et le réseau convergent pour connecter de manière sécurisée et optimale les utilisateurs, les appareils et les sites aux applications, aux sites web et aux données, quelle que soit leur localisation. La surveillance active des performances du réseau et des applications du point de vue de l’utilisateur - et l’exploitation de l’Intelligence Artificielle (IA) et du Machine Learning (ML) pour permettre une remédiation proactive des problèmes - garantissent le succès des projets de transformation numérique tels que le travail hybride, et les expériences client numérisées. Netskope Proactive DEM offre des capacités de gestion de l’expérience d’un bout à l’autre de l’architecture SASE, englobant les services de sécurité Netskope Intelligent SSE, Netskope Borderless SD-WAN et l’infrastructure globale Netskope NewEdge.

Kadiska a été fondée en 2020 et son siège est situé en France, avec une équipe internationale hybride d’experts en gestion de l’expérience numérique. Forte de plusieurs dizaines d’années d’expérience en matière de DEM, de surveillance de la performance des applications (APM) et de surveillance de la performance du réseau (NPM), l’équipe de Kadiska a conçu sa technologie pour combiner la surveillance de l’expérience utilisateur réelle (RUM) avec une visibilité de bout en bout de la performance du réseau et des applications, depuis les appareils des utilisateurs aux applications hybrides, SaaS et cloud. Ces capacités complètent et améliorent l’expérience de remédiation proactive de Netskope, alimentée par l’IA et le Machine Learning, sur l’ensemble de la pile.

« Les entreprises du monde entier entreprennent des transformations en matière de sécurité et de réseau pour prendre en charge l’évolution des modes de travail et les nouvelles architectures informatiques, explique Frank Dickson, Group Vice President, Security and Trust chez IDC. Ces projets visent à fournir une connectivité sécurisée et de haute qualité à chaque utilisateur, sur n’importe quel appareil, de n’importe où vers n’importe quelle application, ce qui fait de la capacité à surveiller, gérer et optimiser l’expérience des utilisateurs un facteur de réussite essentiel. Cette acquisition par Netskope démontre la volonté de l’entreprise de fournir une plateforme complète à ses clients, donnant aux équipes sécurité et réseau la possibilité de comprendre, en temps réel, comment les réseaux et les applications fonctionnent, et de prendre les mesures nécessaires. »

Les principaux analystes estiment que le SASE représentera un marché de 36 milliards de dollars d’ici 2025, et Gartner® prévoit une croissance de 36 % au cours des cinq prochaines années[1]. Gartner prévoit également que, d’ici 2026, au moins 60 % des responsables Infrastructure et Opérations utiliseront une technologie de gestion de l’expérience numérique (DEM) pour mesurer les performances des applications, des services et des terminaux du point de vue de l’utilisateur, contre moins de 20 % en 2021.