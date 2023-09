Thales et Kyndryl annoncent leur partenariat pour une réponse face aux incidents de cybersécurité

septembre 2023 par Marc Jacob

Thales et Kyndryl annoncent leur partenariat visant à offrir aux entreprises et organisations publiques françaises, grâce à une gestion d’incident à 360°, une protection renforcée de leurs systèmes informatiques, de leurs technologies et de leurs équipements opérationnels pour une résilience accrue face aux cyberattaques en expansion.

Ce partenariat stratégique combinera les compétences et les capacités de cybersécurité de Thales et Kyndryl pour offrir aux clients français une solution complète de gestion des incidents de sécurité.

Cette alliance permettra aux clients de Kyndryl de bénéficier de la Force d’Intervention Rapide de Thales et de l’expertise de Kyndryl dans le domaine du conseil et de la remédiation.

Dans un monde numérique toujours plus interconnecté, les cyberattaques figurent parmi les principales menaces pesant sur la pérennité et la bonne santé des entreprises. Assurer une continuité de service, de la détection de la menace à la remédiation, garantit la résilience d’une organisation sur le long terme.

Dans le cadre de cette alliance stratégique, la Force d’Intervention Rapide de Thales, reconnue pour son expertise et sa capacité de réaction, notamment auprès des organismes d’importance vitale, sera désormais mise à la disposition des clients de Kyndryl, renforçant ainsi leurs capacités de sécurité.

Parallèlement, Thales pourra s’appuyer sur l’expérience reconnue de Kyndryl en matière de cyber-résilience et d’incident recovery, afin d’aider les organismes à une reprise efficace de leur activité après cyber incidents ou attaques. Les solutions de cyber-résilience de Kyndryl, telles que la reprise après incident, les services de sauvegarde gérés, la reprise sur une plateforme hybride et les services de centre de données atténuent l’impact d’une panne et assurent une reprise rapide, fiable et évolutive dans les environnements multicloud hybrides.

Cette alliance unique permet d’assurer une continuité entre prévention de la menace cyber et remédiation, permettant aux entreprises une réponse agile et adaptée à chaque situation.

En cas d’incident, la mise à disposition de la Force d’Intervention Rapide de Thales permet de bénéficier d’une réponse immédiate et coordonnée avec les équipes de gestion post incident de Kyndryl, minimisant ainsi les temps d’arrêt de l’activité et ses perturbations, avec un retour à la normale accéléré.

Basée en France et bénéficiant des plus hauts niveaux de certification1, la Force d’Intervention Rapide (FIR) de Thales répond aux besoins des entreprises qui attendent une disponibilité de l’ensemble de leurs systèmes d’information.

Grâce à l’expertise des services de Kyndryl et de Kyndryl Consult, spécialiste en solutions informatiques et gestion du cloud, et à sa connaissance sectorielle de l’économie, les entreprises peuvent se remettre plus rapidement d’un incident, permettant la continuité des opérations.

La menace d’espionnage informatique se maintient également à un niveau élevé. D’après le dernier rapport de Thales en date, le « Cloud Security Report », depuis 2022, 39 % des entreprises ont été victimes d’une violation de données dans leur environnement cloud, soit une hausse de 4 points par rapport à l’année précédente. Enfin, sur la base d’une enquête de Thales menée auprès de près de 3 000 professionnels des systèmes d’information et de la sécurité dans 18 pays, 48 % de ces professionnels ont signalé une hausse des attaques par rançongiciel, 22 % des organisations ayant subi une attaque de rançongiciel au cours des 12 derniers mois.

1 Qualification « PRIS LPM » par ANSSI