COVID-19 : Tehtris EDR protège tous les hôpitaux du monde

avril 2020 par Marc Jacob

TEHTRIS avait répondu favorable à l’appel à la mobilisation des acteurs du numérique lancé par Cedric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique au sein du gouvernement. TEHTRIS a mis à disposition de tous les hôpitaux français gratuitement et pendant toute la durée de l’épidémie du Coronavirus COVID-19, au minimum 3 mois, sa solution de cybersécurité TEHTRIS XDR Platform avec ses agents EDR (Endpoint Detection & Response) ainsi que ses ressources humaines pour protéger les établissements de santé contre les cyberattaques. Désormais, tous les pays peuvent bénéficier de cette offre exceptionnelle en réponse à une situation inédite.

TEHTRIS EDR protège les serveurs et postes de travail en détectant automatiquement et neutralisant en temps réel les menaces avancées ou inconnues sur chaque équipement où il est déployé. Grâce à son système d’apprentissage, ses technologies heuristiques, ses sandboxes, son Intelligence Artificielle, ses bases de connaissances, son SIEM tactique, il neutralise et met en quarantaine toutes les attaques malveillantes. TEHTRIS EDR s’installe sur tous types de machines Windows (de Windows XP à Windows 10), Linux, MacOS et Android.

En s’associant à OVH Cloud et son initiative #Open_solidarity, TEHTRIS se mobilise de manière solidaire et concrète dans son domaine d’activité. Cybersécurité peut aussi être synonyme de solidarité en cette période compliquée…