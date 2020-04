Journée mondiale de la santé : NTT Ltd. offre aux hôpitaux ses services de réponse aux incidents pour faire face à la hausse des cyberattaques dans le contexte du COVID-19

avril 2020 par Marc Jacob

Le nouveau rapport mensuel sur les menaces de NTT Ltd[1] fait état d’une augmentation marquée du nombre de cyberattaques dans le contexte du COVID-19, les hackers cherchant à profiter de la panique provoquée par le coronavirus et à exploiter les vulnérabilités engendrées par le recours généralisé au télétravail.

De nombreuses attaques sont recensées, dont le cas d’une fausse application d’information de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) intégrant un malware destiné à aspirer les données, des e-mails de phishing proposant des articles très demandés tels que des masques, du gel hydroalcoolique ou des tests de dépistage du coronavirus. D’autres attaques très médiatisées ont visé plusieurs hôpitaux, l’OMS et un centre de test de dépistage du COVID-19.

Les hôpitaux sont la cible d’une série de menaces, alors même que leurs ressources sont actuellement mobilisées pour sauver des vies et gérer l’afflux de patients. Ce sont principalement des ransomwares, logiciels qui procèdent au chiffrement de fichiers jusqu’au paiement d’une rançon, qui menacent les hôpitaux, ainsi que des tentatives d’extorquer des informations financières ou des données provenant des dossiers médicaux des patients.

À partir de ce mardi 7 avril 2020, Journée mondiale de la santé, et pendant 60 jours, les hôpitaux du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Australie et de Singapour auront accès gratuitement aux services de réponse aux incidents de NTT Ltd. Après une évaluation, le service proposera le déploiement à distance des outils de réponse aux incidents de NTT avant de se consacrer au confinement de l’incident et à sa remédiation.