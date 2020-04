OneLogin Offre Gratuitement sa Plate-forme Trusted Experience pour Sécuriser les Accès aux Environnements d’Enseignement à Distance

avril 2020 par Marc Jacob

OneLogin va offrir gratuitement sa plate-forme Trusted Experience PlatformTM aux professeurs qui adoptent un environnement d’enseignement à distance en raison de la crise du COVID 19. La plate-forme gratuite, qui comprend les fonctions de ‘single sign-on’ (SSO), d’authentification multifacteur (MFA), et d’authentification basée sur des certificats, va permettre à toutes les écoles, collèges et universités concernées de profiter d’expériences virtuelles sécurisées. Pour en savoir plus sur cette offre, visiter la page d’enseignement à distance de OneLogin..