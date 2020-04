COVID-19 : L’ESIEA offre un accompagnement gratuit en cybersécurité

avril 2020 par Marc Jacob

L’ESIEA est une école humaine et solidaire. La crise actuelle que nous traversons et la généralisation du télétravail en France et partout dans le monde accroît les difficultés pour les entreprises de maintenir leurs systèmes de sécurité à flot. Dans ce contexte, les piratages se multiplient et les entreprises ont souvent besoin d’aide.