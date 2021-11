CHERRY G80-3000N RGB est disponible

novembre 2021 par Marc Jacob

Le CHERRY G80-3000N RGB est un clavier mécanique filaire. La première version du G80-3000 est apparue dès les années ’80 et ce clavier continue à être fabriqué aujourd’hui. Plus moderne, le G80-3000N RGB s’appuie sur cette légende. Les cabochons des touches ont conservé leur forme ergonomique et leur toucher – pourquoi changer ce qui est déjà parfait ? En revanche, le boîtier moderne, plus compact, le rétroéclairage RGB et l’électronique de pointe sont totalement nouveaux.

UN DESIGN CLASSIQUE RÉINTERPRÉTÉ

Le boîtier de ce clavier mécanique a été entièrement redessiné ; Plus contemporain, il est aussi plus fin que la version originale, ce qui permet de gagner de la place. Les amateurs de claviers reconnaîtront immédiatement un certain lien de parenté : les lignes et le design sont en effet un clin d’œil au modèle original. Cette réinterprétation ne compte ni fioritures, ni éléments superflus.

DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES NOVATEURS

Un rétroéclairage RGB impressionnant et une électronique ultra rapide sont de mise. L’anti-ghosting empêche l’apparition de caractères fantômes lorsque vous appuyez sur plusieurs touches, tandis que le Full-N-Key rollover vous permet d’appuyer sur autant de touches que nécessaire en même temps. Le rétroéclairage RGB avec plus de 16 millions de couleurs offre d’innombrables possibilités : effets multicolores animés, ambiance monochrome discrète ou éclairage personnalisable des différentes touches - vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. De nombreux effets peuvent être sélectionnés directement à partir du clavier, sans avoir nécessairement besoin d’un logiciel supplémentaire. Pour aller plus loin, CHERRY Utility est un outil puissant qui vous permettra de personnaliser davantage le système.

INTERRUPTEURS DE PRÉCISION À BARRES D’OR CROISÉES CHERRY MX (MADE IN GERMANY)

Les célèbres contacteurs CHERRY MX sont au cœur de ce clavier. Avec une durée de vie d’au moins 50 millions de frappes par touche, votre clavier ne vous laissera pas tomber de sitôt. La grande rigueur de fabrication assure une précision absolue et une sensation de saisie inimitable. Les commutateurs MX SILENT RED sont suffisamment silencieux pour que vous puissiez utiliser ce clavier au bureau sans aucun problème.

UN VÉRITABLE MULTI-TALENT

Ce clavier mécanique est un excellent choix non seulement pour les gamers, mais aussi pour la saisie intensive, pour les programmeurs, au bureau ou dans le secteur industriel. Les touches gravées au laser sont parfaitement résistantes à l’usure. Fiabilité et longue durée de vie assurées grâce aux légendaires touches CHERRY MX.

DISPONIBILITÉ ET PRIX :

Le G80-3000N RGB sera disponible fin novembre au prix public conseillé de 99,99 € TTC.