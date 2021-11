VMware annonce la disponibilité de ses services Cross-Cloud dans la marketplace d’AWS

novembre 2021 par Marc Jacob

Les client d’AWS peuvent désormais acheter et déployer plus facilement des services VMware Cross-Cloud pour la prise en charge de leurs environnements Amazon Web Services (AWS). VMware Carbon Black Cloud et VMware Tanzu sont ainsi les derniers services désormais disponibles sur la marketplace d’AWS, un catalogue numérique composé de milliers de software provenant d’éditeurs de logiciels indépendants.

Les services VMware Cross-Cloud offrent des avantages distincts aux opérateurs informatiques et aux développeurs travaillant dans AWS. Ces avantages incluent l’accélération de la modernisation des applications, la migration plus rapide des charges de travail vers le cloud, l’adoption d’un modèle d’exploitation cloud pour l’ensemble de leur organisation et la connexion plus sûre et plus efficace d’une main-d’œuvre distribuée aux ressources basées sur le cloud.

Aperçu des services cross-cloud de VMware sur la marketplace AWS :

• VMware Tanzu est une plate-forme d’applications modulaire pour créer, exécuter et gérer des applications modernes sur AWS et une infrastructure de cloud hybride. Tanzu offre une expérience cohérente aux développeurs et aux opérateurs, leur permettant de gérer plus facilement les complexités des applications modernes et de Kubernetes, gagnant ainsi en efficacité et en évolutivité.

• VMware Carbon Black Cloud est une plate-forme de protection des terminaux, des charges de travail et des conteneurs qui permet aux clients de disposer d’une sécurité accrue et cohérente à travers les environnements AWS et cloud hybrides. Grâce à l’analyse de plus d’un milliard d’incidents de sécurité par jour, VMware Carbon Black Cloud découvre de manière proactive les modèles de comportement des attaquants et permet aux entreprises de réagir et se protéger en temps réel à partir de n’importe quel endroit.

• CloudHealth est une plate-forme de gestion du cloud qui aide les clients AWS à simplifier la gestion des coûts, rationaliser les opérations et améliorer la gouvernance dans le cloud.

• CloudHealth Secure State offre une visibilité en temps réel sur les erreurs de configuration et les menaces, hiérarchise les problèmes en fonction des risques et aide l’équipe en charge de la sécurité à collaborer de manière proactive avec les développeurs pour automatiser les actions qui améliorent la conformité et réduisent le risque de failles de sécurité dans le Cloud. Les plus de 950 règles de bonnes pratiques permettent de signaler 95 % des violations de sécurité et de conformité dans les six secondes suivant une notification d’événement cloud.

• VMware NSX Advanced Load Balancer offre un équilibrage de charge multicloud, un pare-feu d’applications Web, des analyses applicatives et des services d’ingress de conteneurs, du Data Center au Cloud et s’intègre nativement à AWS.

• VMware SASE est une solution qui converge la gestion de réseau et la sécurité dans le Cloud dans une logique de simplicité, de scalabilité, de flexibilité et de sécurité constante. Grâce à la solution, les clients AWS peuvent simplifier, gérer et automatiser l’infrastructure WAN depuis des milliers d’emplacements et mieux prendre en charge les employés en situation de télétravail.