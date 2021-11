Un service de données dans le cloud made in Hauts-de-France : ARD-COM lance SD.S3

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

ARD-COM, spécialiste depuis 2004 de l’accompagnement de moyennes et grandes entreprises dans leur quotidien informatique, annonce le déploiement du service de données hautement sécurisé, SD.S3, pour Stockage.Données.Sécurisé.S3.

Bâtie sur des baies NetApp StorageGRID installée dans 3 datacenters (dont 2 en propre), cette offre managée résulte d’investissements permettant aujourd’hui de répondre aux besoins accrus des DSI en matière de performance et de croissance de leur SI.

3 offres SD.S3 sont disponibles :

SD.S3 stockage : stockage hautement sécurisé de vos données dites « chaudes »

SD.S3 archivage : archivage hautement sécurisé de vos données dont la disponibilité immédiate n’est pas nécessaire

SD.S3 sauvegarde : sauvegarde externalisée de vos données (Serveurs et postes de travail). Ce service pouvant être complété par une solution de PRA adaptée aux besoins client.

Par ailleurs, fort de ses succès et de ses investissements réguliers, ARD-COM renforce un partenariat déjà conséquent avec NetApp, éditeur mondial de logiciels axés sur le cloud et centrés sur les données, pour offrir aux entreprises les meilleures technologies permettant de répondre à leurs besoins actuels et futurs qu’ils soient On Premise, hébergés ou hybrides.