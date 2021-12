HID Global acquiert InvoTech Systems

décembre 2021 par Marc Jacob

HID Global annonce l’acquisition d’InvoTech Systems, Inc. Cette acquisition améliore l’offre de systèmes avancés de gestion des stocks de textiles de HID pour les opérations d’uniformes, de linge de maison et de blanchisserie et s’ajoute au portefeuille RFID leader de HID Global.

L’acquisition fait progresser la stature de HID sur ce marché en pleine croissance, car InvoTech fournit des technologies et des services à des clients dans des centaines de propriétés à travers le monde, y compris bon nombre des plus grands acteurs des secteurs de l’hôtellerie, de la villégiature, des parcs à thème et des croisières.

La plate-forme de gestion des stocks en temps réel d’InvoTech combine des logiciels, des étiquettes RFID, des équipements et des services pour identifier, suivre et surveiller efficacement les uniformes, le linge et les actifs textiles. InvoTech permet la visibilité en temps réel des actifs textiles via trois solutions logicielles de base, notamment :

• Système d’uniformes InvoTech™ : gère le cycle de vie des uniformes des employés, de l’achat à l’utilisation quotidienne jusqu’à ce qu’ils soient jetés

• Système de linge InvoTech™ : automatise les opérations de gestion des stocks de linge à l’aide d’étiquettes RFID pour l’identification, le comptage, le suivi automatiques, etc.

• Système de blanchisserie InvoTech™ : suit et gère automatiquement l’activité de blanchisserie pour les uniformes et les draps appartenant aux clients et en location pour les blanchisseries industrielles, les hôtels et les hôpitaux

Fondée en 1993 et basée à Woodland Hills, en Californie, InvoTech Systems fait désormais partie du secteur d’activité des technologies d’identification de HID dirigé par Marc Bielmann, vice-président principal et responsable des technologies d’identification. L’offre InvoTech fusionnera avec HID Textile Services et bénéficiera de l’expertise de HID en matière d’étiquettes et de lecteurs RFID de blanchisserie pour soutenir leur offre de solutions.