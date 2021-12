CGI renforce son offre de services Google Cloud avec la création d’un centre d’expertise dédié en France

décembre 2021 par Marc Jacob

CGI annonce le renforcement de ses capacités en matière de Cloud à travers la signature d’un partenariat avec Google Cloud et la création d’un centre d’expertise dédié en France. CGI dispose déjà d’une force de frappe de plus de 2 000 consultants répartis en France, au Portugal et au Maroc, qui accompagnent ses clients dans la modernisation de leurs infrastructures et les aident à répondre à des défis tels que l’obsolescence, la sécurisation et l’optimisation des coûts.

CGI et Google Cloud étendent leur collaboration afin d’aller plus loin dans le développement des compétences Cloud autour des métiers de l’infrastructure. Ce partenariat se traduit par la création d’un centre de services CGI dédié aux solutions Google Cloud. Riche d’une centaine d’experts, qui opèrent en réseau depuis les sites d’Amiens, Arras, Bordeaux, Lille et Montpellier pour la France et de Lisbonne au Portugal, ce centre a pour vocation d’accompagner les clients français, européens et internationaux de CGI, dans leur transition vers le Cloud et les aider ainsi à mieux répondre aux enjeux de leurs marchés.

Le centre couvre l’ensemble des domaines de compétences Google Cloud, que ce soit sa Google Cloud Platform avec un focus particulier sur Big Query, ou la suite collaborative Google Workplace. Ce savoir-faire adresse un large panel de domaines d’activités, parmi lesquels, la distribution, en très forte demande de transformation, ainsi que les secteurs de l’industrie, de la banque et du secteur public.

A travers ce centre d’expertise, CGI et Google Cloud entendent accompagner leurs clients encore plus loin, depuis la stratégie jusqu’à la mise en place, et la définition de nouveaux cas d’usages et d’innovations à partir du Cloud. CGI vise une croissance de 50% de son centre chaque année grâce à la mise en place d’un vaste plan de recrutements et de certifications, afin de devenir le partenaire de référence pour ses clients sur les technologies Google Cloud.

La migration vers le Cloud des enseignes Fashion Cube fait partie des premiers projets à être délivrés par le centre en ce moment et constitue une illustration des compétences pointues développées ainsi que de l’accompagnement sur-mesure dont bénéficient les clients de CGI.