Atos signe un accord pour acquérir Cloudreach

décembre 2021 par Marc Jacob

Atos annonce un accord pour acquérir Cloudreach, une société de services multi-cloud spécialisée dans la migration et le développement d’applications cloud, qui capitalise sur de solides partenariats avec les trois hyperscalers. La société emploie plus de 600 collaborateurs hautement qualifiés dans les technologies du cloud (plateformes, applications et sécurité). Créée en 2009, Cloudreach possède un siège social à Londres et des bureaux aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Suisse et en Inde. Son chiffre d’affaires devrait atteindre environ 100 millions d’euros au cours de l’année civile 2021.

Cloudreach est un Premier Consulting Partner d’Amazon Web Services (AWS), un Managed Services Provider (MSP) Microsoft Azure Expert, un partenaire Google Cloud Premier Partner et Google Cloud Security Partner. La société a récemment remporté le prix AWS Consulting Partner of the Year pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Elle détient plus de 1000 certifications sur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Grâce à cette acquisition, l’expertise de Cloudreach en matière de conseil, de transformation digitale et de création de solutions numériques – à l’aide d’applications cloud, d’analyses de données, ou encore d’apprentissage automatique – sera désormais intégrée au sein de plateformes hybrides et multi-clouds, couplée au savoir-faire d’Atos en matière de cloud hybride, de systèmes SAP HANA, de modernisation des applications, d’environnement de travail connecté, d’Edge Computing, de cybersécurité, ou encore d’IoT.

Récemment, Cloudreach et AWS ont signé un accord de collaboration stratégique pour accélérer l’adoption du cloud au niveau mondial. Cet accord entraîne le développement de leur proposition commerciale conjointe, des investissements dans l’innovation logicielle de Cloudreach, l’expansion géographique et le lancement d’une « Talent Academy ».

La clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et est attendue au début du premier trimestre 2022.