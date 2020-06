CELESTE se paie Stella Telecom

juin 2020 par Marc Jacob

Cinquième opération de croissance externe pour CELESTE en moins d’un an. Après les acquisitions de Via Numérica, Option Service, Pacwan et plus récemment Ariane.Network, l’opérateur annonce être entré en négociations exclusives pour procéder à un rapprochement avec Stella Telecom.