Lucien Castex est nommé Représentant pour les affaires publiques et le développement des partenariats de l’Afnic

juin 2020 par Marc Jacob

L’Afnic annonce la nomination de Lucien Castex au poste de Représentant pour les affaires publiques et le développement des partenariats. A ce titre, il aura pour principales missions de développer et structurer les activités partenariales de l’Afnic, de la représenter dans des groupes ou structures en France et à l’International, notamment dans le champ des politiques publiques liées au développement de l’internet et du numérique, de diffuser et valoriser l’expertise de l’association, et de participer aux activités de transfert de compétences et de connaissances de l’Afnic vers l’externe comme à l’interne. Lucien Castex rapportera directement à Benoît Ampeau, Directeur des Partenariats et de l’innovation de l’Afnic.