Schneider Electric et Marlink annoncent un partenariat technologique

juin 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce son partenariat avec Marlink, fournisseur de services de communication par satellite et de solutions IT. À travers ce partenariat, les deux entreprises souhaitent simplifier et étendre l’accès à l’Internet des objets (IoT) pour les clients exploitant des équipements et des systèmes dans des environnements reculés et/ou difficiles d’accès.

Dans un contexte de transformation digitale et de compétitivité accrue où la mobilité pour la maintenance et les opérations sur le terrain est primordiale mais parfois limitée, ce partenariat a pour objectif d’aider au maintien de la disponibilité des infrastructures critiques sur lesquelles le monde entier compte. Afin de répondre à ce besoin croissant de surveillance à distance des actifs, tant pour la conformité environnementale, que la sécurité et les performances énergétiques, minières, électriques et industrielles offshore, Schneider Electric associe son contrôleur Modicon M221 et sa plateforme EcoStruxure aux solutions de connectivité de Marlink.

Grâce au contrôleur Modicon M221 de Schneider Electric, les données sur l’état et la condition de l’infrastructure sont captées à distance avant d’être échangées par satellites via la solution Marlink puis récupérées par la solution EcoStruxure de Schneider Electric. En se connectant via les services VSAT Ku et Ka, la bande L ou les services cellulaires de Marlink, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une meilleure visibilité sur les performances et l’état de leurs actifs, tout en programmant la maintenance et les mises à niveau de ces derniers, s’assurant alors que les systèmes critiques atteignent le temps de fonctionnement le plus élevé possible. Il s’agit ainsi de permettre aux utilisateurs d’étendre les capacités et l’efficacité de leurs équipements et systèmes et ce peu importe où ils se trouvent dans le monde.

Grâce à la solution en mode cloud EcoStruxure de Schneider Electric, les utilisateurs peuvent bénéficier d’opérations plus sûres en permettant l’accès à des zones potentiellement dangereuses, telles que les réservoirs de stockage et autres espaces clos. En effet, si la suite logicielle EcoStruxure permet de relier la technologie opérationnelle (OT) aux solutions informatiques les plus récentes, Schneider Electric et Marlink entendent ainsi rendre ce service disponible aux utilisateurs présents partout dans le monde via le réseau Marlink.