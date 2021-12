CCleaner arrive sur Microsoft Store

décembre 2021 par Marc Jacob

CCleaner est disponible sur le nouveau Microsoft Store, la boutique d’applications intégrée pour Windows 10 et 11. L’application, notée 4,5/5 étoiles, est disponible en 80 langues. Dans cette dernière version, elle comprend de nouvelles définitions de nettoyage, le support et les contrôles de sécurité de 9 millions de mises à jour de pilotes pour assurer la sécurité des utilisateurs lors de la mise à jour de leurs pilotes et leur permettre de supprimer les fichiers indésirables du système d’exploitation, des centaines de programmes tiers et de tous les principaux navigateurs.

La nouvelle version de CCleaner supprime désormais davantage de fichiers indésirables et redondants d’applications très populaires comme les navigateurs Edge Chromium et Firefox, les fichiers journaux de Windows, Slack et les versions Windows Store d’applications populaires telles que Spotify.

CCleaner Driver Updater met à jour en toute sécurité les PC Windows 11 Obtenir les derniers pilotes pour leurs appareils, tels que les imprimantes ou les cartes graphiques, signifie que les utilisateurs obtiendront de meilleures performances, les dernières corrections de bugs, les correctifs de sécurité et l’accès à de nouvelles fonctionnalités. Cependant, trouver et installer des pilotes est une tâche complexe et prend souvent du temps pour les débutants.

L’équipe CCleaner met constamment à jour sa base de données avec les pilotes les plus récents, qui en compte désormais plus de 9 millions. La fonction premium Driver Updater de CCleaner installe les pilotes les plus récents qui sont souvent indisponibles via les mécanismes de mise à jour intégrés. Pour éviter les problèmes de sécurité qui pourraient être causés par une mise à jour de pilote, chaque pilote passe par des tests de sécurité et de stabilité avant d’être déployé auprès des utilisateurs. Driver Updater est uniquement disponible pour les utilisateurs payants de CCleaner Professional et est entièrement compatible avec Windows 11.