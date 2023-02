Boun-Ngy CHHUON nommé Directeur Délégué de Numeum

février 2023 par Marc Jacob

Anciennement chargé de mission « innovation numérique » au sein de la Préfecture de police de Paris puis Chef de bureau à la sous-direction des systèmes d’information et de communication au Ministère de l’Intérieur, Boun-Ngy CHHUON est riche d’une expérience d’une vingtaine d’années centrée sur l’innovation numérique. Boun-Ngy CHHUON a occupé des postes de direction opérationnelle et de conseil en organisation, notamment pour les différentes typologies de membres de Numeum (éditeur de logiciel, ESN, opérateur de plateforme et conseil en technologies).

Ingénieur ISAE-SUPAERO et titulaire du MBA HEC Paris, Boun-Ngy CHHUON est auditeur de la 67e session nationale « Politique de défense » de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale et suit actuellement la majeure « souveraineté numérique et cybersécurité » de la session nationale 2022-2023 de l’IHEDN.

Numeum est l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique en France. Elle représente les entreprises de services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés d’Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT). Numeum rassemble plus de 2 500 entreprises adhérentes qui réalisent 85% du chiffre d’affaires total du secteur. Présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, Numeum souhaite mettre le numérique au service de l’humain avec deux ambitions fondatrices : accompagner le pays dans la généralisation et la démocratisation de la formation numérique ; agir au service d’un numérique responsable pour les entreprises, la société, l’Humain et la planète. L’engagement de Numeum repose sur 4 piliers d’actions : la valorisation et la défense des intérêts de ses membres et de leurs métiers, l’incarnation de la France numérique en Europe, l’animation de l’écosystème numérique pour favoriser les synergies et l’innovation, et le renforcement du service à toutes les entreprises du numérique. Numeum est membre de la fédération Syntec. Le secteur du numérique représente plus de 60,8 Md€ de chiffre d’affaires et 572 126 employés en France.

Pour en savoir plus : www.numeum.fr