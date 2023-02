Lenovo crée le Lenovo Cybersecurity Innovation Center en collaboration avec le Centre de Recherche en Cybersécurité de l’Université Ben Gourion du Néguev

février 2023 par Marc Jacob

Lenovo crée le Lenovo Cybersecurity Innovation Center (LCIC) en coopération avec le Centre de Recherche et Cybersécurité de l’Université Ben Gourion du Néguev, une institution de recherche de premier plan en matière de cybersécurité basée en Israël. Le centre se concentrera à l’innovation dans le domaine l’architecture Zero Trust, à la fois au niveau matériel et sous l’OS. Il servira par ailleurs de hub pour le développement des futures générations de solutions de sécurité. Le LCIC offre aux clients de Lenovo à la fois un laboratoire d’attestation ainsi qu’un lieu d’information et d’échanges sur la cybersécurité.

Les cybermenaces sont de plus en plus variées et sévères et les pirates informatiques utilisent des outils de plus en plus sophistiqués pour menacer les solutions informatiques des entreprises, des gouvernements et des consommateurs.

Selon le rapport mondial "Data For Humanity" de Lenovo publié en novembre 2022, la sécurité informatique constitue la principale préoccupation au moment de décider d’investir dans des solutions de transformation numérique au sein des petites, moyennes et grandes entreprises. La surveillance et l’évaluation des menaces, combinées aux recherches et aux rapports des professionnels de la cybersécurité du LCIC, apporteront des réponses plus stratégiques et plus efficaces.

Israël est reconnu internationalement comme étant un centre de l’industrie de la cybersécurité, et Be’er Sheva abrite des centres de R&D en cybersécurité pour plusieurs entreprises technologiques mondiales. Le LCIC disposera d’une équipe et sera géré en coordination par des experts en cybersécurité de Lenovo et de l’Université Ben Gourion.

"La cybersécurité est l’une des principales priorités des DSI aujourd’hui", déclare Nima Nadav Baiati, Directeur Exécutif et Directeur Général, Commercial Cybersecurity Solutions chez Lenovo. "L’ouverture par Lenovo de ce nouveau centre d’innovation en matière de sécurité avec l’Université Ben Gourion nous permet d’être au cœur d’un carrefour mondial de l’innovation en matière de sécurité et offre à nos clients la possibilité d’accéder à des experts de renommée mondiale, tout en nous aidant à créer des produits encore plus robustes au sein de notre portefeuille."

Les solutions développées au LCIC seront intégrées à ThinkShield, le portefeuille matériel, logiciel et de services de Lenovo offrant des fonctionnalités de sécurité avancée. Destiné à offrir une solution de sécurité de bout en bout, ThinkShield propose une plateforme intégrée de protection et de gestion des appareils et des données.

"L’université Ben Gourion s’est engagée à maintenir sa position de leader en matière de recherche sur la cybersécurité, non seulement en Israël, mais aussi au niveau mondial, et à appliquer les connaissances et les recherches universitaires les plus récentes aux problèmes du monde réel", a déclaré le professeur Yuval Elovici, Directeur du Centre de Recherche en Cybersécurité de l’université Ben Gourion. " Dans cette optique, nous sommes désireux de collaborer avec des leaders du secteur qui partagent nos valeurs et aspirent à servir de modèle au secteur en visant l’excellence et l’innovation en matière de cybersécurité. Nous souhaitons la bienvenue à Lenovo en tant que nouveau partenaire dans cette bataille numérique contre les cybermenaces. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler ensemble au sein du centre des nouvelles technologies de cybersécurité que nous avons créé conjointement, en mettant l’accent sur l’architecture Zero Trust et l’innovation pour les futures générationsde solutions de. Les travaux du centre feront partie du portefeuille de cybersécurité de Lenovo et contribueront à stimuler l’innovation en matière de sécurité pour les clients de Lenovo."

"L’inauguration du Lenovo Cybersecurity Innovation Center à l’Université Ben Gourion du Néguev illustre parfaitement notre réussite constante en matière de collaboration avec des partenaires industriels clés. Les collaborations de l’université avec l’industrie sont essentielles au développement de nouvelles technologies, en même temps que celui de la région du Néguev. L’un de nos principaux atouts en tant qu’université - notre expertise - est de forger des relations solides avec nos partenaires industriels mondiaux", a déclaré le professeur Daniel Chamovitz, Président de l’Université Ben Gourion.