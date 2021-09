Atos et AFNOR Certification signent un partenariat stratégique pour promouvoir le label IQS dédié à la sécurité de l’IoT

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Atos et AFNOR Certification annoncent la signature d’un partenariat pour la promotion et le développement du label IQS – IoT Qualified as Secured. Il permettra aux acteurs de l’Internet des Objets (IoT) de vérifier la sécurité d’une solution mettant en œuvre des objets connectés. Créé par Atos Digital Security, ce label, unique en son genre, constitue un indicateur fiable pour les utilisateurs (professionnels et particuliers), concepteurs et industriels.

Alors qu’ils prennent une place de plus en plus importante dans la vie des entreprises, les objets connectés sont devenus une cible privilégiée pour les cybercriminels. Ces derniers peuvent accéder physiquement à l’objet et mener des attaques sur les composants et les données personnelles ou sensibles, ou en prendre le contrôle à distance.

Le label IQS s’adresse à tous les secteurs parmi lesquels la santé, la silver economy et l’industrie 4.0. Il repose sur un référentiel intégrant à la fois les standards nationaux et internationaux de sécurité, les bonnes pratiques dites « d’hygiène de sécurité », et les exigences issues de retours d’expérience de clients.

Atos, leader des services de cybersécurité en Europe et premier CERT™ européen dédié à la sécurité des objets connectés, et AFNOR Certification, acteur de référence de la certification en France et à l’international, conjuguent ainsi leurs expertises pour participer activement à la transformation numérique de notre société au travers d’évaluation, d’audit de gestion et de la mise en œuvre de solutions sécurisées.