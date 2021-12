Colt annonce l’accès aux services Oracle Cloud en Italie via FastConnect

décembre 2021 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce le renforcement de son offre de services de connectivité à la région de Milan via Oracle Cloud Infrastructure (OCI) FastConnect. Les clients d’Oracle peuvent désormais exploiter localement la puissance d’Oracle Cloud, notamment via Oracle Autonomous Database, pour davantage d’innovations et de croissance de leurs entreprises.

Cette extension permet aux entreprises clientes de bénéficier directement de Colt IQ Network, réseau intelligent optimisé pour le cloud de Colt, connecté aux réseaux métropolitains (MAN) de Milan, Turin, Rome et Gênes. Le réseau fibre de 100Gbps de Colt connecte plus de 3 100 immeubles de bureaux et 55 data centres en Italie.

L’offre de Colt, associée à l’infrastructure OCI FastConnect, permet aux entreprises du secteur industriel et financier italien de bénéficier d’une connectivité de bout en bout très performante pour se connecter à Oracle Cloud. En outre, cette offre peut contribuer à proposer une expérience de mise en réseau plus sûre, plus fiable et à faible latence par rapport aux connexions publiques basées sur Internet.

Il s’agit de la dernière extension du partenariat entre Colt et Oracle. L’année dernière, Colt a lancé des options de port hébergées et dédiées via ses portefeuilles Dedicated Cloud Access et On Demand pour les régions Oracle Cloud de Londres, Francfort, Amsterdam, Tokyo, Osaka et Zurich.

Colt On Demand pour Oracle Cloud Infrastructure permet aux clients de fournir eux-mêmes une connectivité haut débit sécurisée aux régions OCI en quelques minutes, et leur permet d’adapter la bande passante en l’augmentant ou en la réduisant en temps quasi réel. Le service Colt On Demand pour Oracle Cloud Infrastructure est contrôlé par un portail client en ligne et acheté via un modèle commercial flexible, payable à l’usage.

Grâce à l’infrastructure OCI, les clients bénéficient d’une sécurité renforcée, de hautes performances constantes, d’une tarification simple et prévisible, ainsi que des outils et de l’expertise nécessaires pour transférer rapidement et efficacement les charges de travail d’entreprise vers le cloud.

Le réseau de plus de 70 partenaires mondiaux et régionaux FastConnect d’OCI offre aux entreprises clientes une connectivité dédiée aux régions Oracle Cloud et aux services d’OCI - offrant aux clients d’excellentes options partout dans le monde.

Spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des entreprises, Oracle Cloud est un cloud d’entreprise qui offre des performances mise en réseau et un portefeuille de services cloud d’infrastructure et de plateforme, du développement d’applications et de l’analyse commerciale à la gestion des données, l’intégration, la sécurité, l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain. Grâce à une architecture et des capacités uniques, Oracle Cloud offre un service de sécurité. Oracle Cloud est construit pour exécuter Oracle Autonomous Database, une base de données à conduite autonome.