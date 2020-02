BlackBerry lance BlackBerry® Digital Workplace

février 2020 par Marc Jacob

L’accès distant et instantané aux ressources et aux données de l’entreprise permet aux collaborateurs d’être mobiles et d’adopter des méthodes de travail modernes. Cependant, l’utilisation d’un VPN traditionnel (ou d’un VDI classique) ne sont parfois pas suffisants pour protéger efficacement les ordinateurs, réseaux d’entreprises et autres terminaux contre la menace grandissante exercée par les logiciels malveillants et autres cyber-risques. Basée sur l’architecture Zero Trust de la marque, la BlackBerry Digital Workplace lève la nécessité d’utiliser un VPN ou un VDI et offre une protection continue contre les menaces grâce à l’Intelligence Artificielle et au Machine Learning. Ainsi, cette nouvelle plateforme permet aux utilisateurs de travailler en toute sécurité, de n’importe où et à partir de n’importe quel appareil.

La solution BlackBerry Digital Workplace permet également aux entreprises modernes de protéger un plus grand nombre d’utilisateurs via une solution clé en main permettant de les intégrer ou les déconnecter rapidement. Les collaborateurs actuels sont généralement des employés à temps plein, des entrepreneurs, des travailleurs saisonniers, des télétravailleurs ou encore des partenaires. Les entreprises doivent rendre accessibles leurs ressources au plus grand nombre tout en s’assurant qu’elles soient protégées par un pare-feu – et ce peu importe le terminal, qu’il soit la propriété de l’entreprise ou du collaborateur.

La nouvelle solution BlackBerry donne l’opportunité aux collaborateurs de pouvoir utiliser leurs dispositifs personnels pour accéder à leurs outils de bureau (emails, calendrier, contacts, fichiers distants, etc.) tout en bénéficiant des fonctionnalités généralement disponibles sur un ordinateur de bureau. De plus, le service informatique peut supprimer les données liées à l’entreprise présentes sur l’appareil utilisé, que ce soit dans le cadre d’une fin de contrat ou d’une attaque, sans se soucier de la mise en œuvre de processus complexes.

BlackBerry Digital Workplace intègre la technologie Awingu® pour simplifier l’accès aux applications Windows® et Linux®, aux ordinateurs de bureau, aux intranets d’entreprise, au SaaS et aux partages de fichiers.

ConvergeOne, l’un des principaux fournisseurs de solutions et de technologies de collaboration, a déployé la solution BlackBerry Digital Workplace pour garantir aux entreprises la sécurité et le contrôle relatif à leurs données les plus sensibles, quelle que soit leur localisation.