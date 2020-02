Scaleway lance Block Storage

février 2020 par Marc Jacob

La marque cloud du groupe Iliad annonce la disponibilité de sa nouvelle offre de stockage Block Storage, conçue pour les applications nécessitant des accès disques ultra rapides. Avec cette solution Scaleway répond aux besoins de stockage à faible latence, flexible et sécurisé des entreprises et des startups. L’utilisation de bases de données volumineuses est en plein essor, notamment portée par les projets Big Data et Data Analytics. Ces applications, critiques et exigeantes en matière de stockage et d’IOPS (Input/Output Operations Per Second) nécessitent des infrastructures de stockage cloud adaptées.