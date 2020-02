la version 7.6 de MyQ est lancée

février 2020 par Marc Jacob

Focus sur les nouvelles fonctionnalités de MyQ version 7.6 :

➢ Impression mobile améliorée

La mobilité est un atout réel dans l’entreprise et MyQ l’a bien compris puisqu’on vous permet de gagner du temps en imprimant directement de votre iPhone. Désormais, AirPrint et Mopria sont disponibles pour l’impression mobile. Ces options, prêtes à l’emploi, sont accessibles dans MyQ 7.6, qui prend également en charge AirPrint natif sur MAC OS.

➢ Sécurité de la base de données Firebird

La sécurité du système d’information est un besoin critique du client, c’est pourquoi MyQ a franchi une nouvelle étape dans la protection de vos données grâce à Firebird Database Security. Le niveau élevé de protection de Firebird Database Security chiffre chaque opération. Les applications des utilisateurs finaux peuvent fonctionner autant avec la base de données chiffrée ou non chiffrée, ce qui fait de MyQ 7.6 la version la plus sécurisée à ce jour. Votre sécurité est bien prise en compte avec MyQ !

➢ Configuration améliorée de l’imprimante

Grâce aux nouveaux profils, les administrateurs peuvent modifier le comportement du système en fonction de filtres pré définis. Une fois le processus de découverte de périphériques lancé, le système ne se contente pas seulement de trouver vos périphériques, mais, en fonction des profils créés, il applique tous les paramètres, y compris la détection automatique et l’installation de l’application de terminal embarqué. Par cette innovation, le système rend les déploiements à grande échelle beaucoup plus faciles, car tout ce que vous avez à faire est de configurer vos profils et d’attendre que la solution MyQ fasse tout le reste pour vous.

➢ Nouveau tableau de bord

MyQ 7.6 apporte, pour l’administrateur, un tout nouveau tableau de bord plus ergonomique et complet. Ce dernier intègre de nouveaux outils pour contrôler sereinement l’état de l’installation. Tout ce qui concerne votre système est à portée de main !

➢ Edition de thème toujours plus personnalisés

La personnalisation est ce qui distingue MyQ de ses concurrents. Cet atout différenciateur simplifie les tâches et fait gagner du temps aux utilisateurs. Pour améliorer leur expérience, MyQ « Theme Editor » permet aux utilisateurs de créer leurs propres graphiques et icônes. Cette possibilité d’inclure ceux qu’ils souhaitent utiliser sur leur terminal rend chaque appareil utilisé par leur soin unique. Pour le moment, cette option est disponible pour certains fournisseurs et sur certains appareils, vous pouvez nous consulter pour en savoir plus. La personnalisation peut aller très loin avec MyQ ! ➢ Nouvelle vitrine MyQ : un showcase personnalisable ! Pour une expérience interactive de MyQ, visitez notre SHOWCASE. Vous y serez guidé, en vidéo, sur l’Application Mobile MyQ et découvrirez les paramètres de MyQ Admin tout en explorant l’interface utilisateur personnalisée MyQ.