Bitdefender acquiert Horangi Cyber Security

septembre 2023 par Marc Jacob

Bitdefender a acquis l’entreprise Horangi Cyber Security basée à Singapour. Grâce à cette acquisition, les produits et services Bitdefender disposeront de meilleures capacités de contrôle de la surface d’attaque et pourront mieux répondre aux besoins des clients professionnels, notamment en ce qui concerne la détection des problèmes de configuration et des vulnérabilités, la gouvernance et la conformité dans les environnements cloud hybrides et multiples.

Bitdefender va enrichir GravityZone, sa plateforme unifiée d’analyse des risques de la sécurité, en y intégrant les solutions de pointe de Horangi dans deux domaines clés : la gestion des droits d’accès à l’infrastructure cloud et la gestion de la sécurité du cloud. Les entreprises clientes de Bitdefender, les fournisseurs de services gérés et les partenaires de distribution pourront donc bénéficier de nouvelles capacités essentielles pour la gouvernance et la conformité de la sécurité du cloud, mais aussi de solutions de prévention des menaces, de protection, de détection des attaques et de réponse aux incidents parmi les meilleures du marché.

« Nous constatons que de plus en plus d’entreprises cherchent à consolider la sécurité de leurs terminaux et points de connection modernes et le contrôle de leurs multiples infrastructures cloud. En effet, pour assurer leur transformation numérique et le succès de leurs activités, elles sont nombreuses à faire appel à des infrastructures et des microservices cloud qui nécessitent une surveillance optimisée de la surface d’attaque », explique Michael Suby, Vice-président Recherche, sécurité et confiance chez IDC. « L’acquisition de Horangi va permettre à Bitdefender d’ajouter à sa plateforme GravityZone des produits et services connexes très utiles. L’entreprise sera alors idéalement placée pour accompagner les entreprises désireuses d’adopter ces technologies et d’accroître leur cyber-résilience, et cela ne manquera pas de stimuler sa croissance. »

D’après une enquête mondiale indépendante récemment menée auprès de 400 professionnels de l’informatique et de la cybersécurité, leurs principales difficultés sont le développement des capacités de cybersécurité pour couvrir différents types d’ environnements (sur site, cloud et hybride) et la complexité de leurs solutions de sécurité (citées l’une et l’autre par 43 % des répondants), suivies de près par la pénurie de personnel disposant des compétences nécessaires (36 %). Les capacités de Horangi, qui viendront bientôt s’ajouter au portefeuille de Bitdefender, sont autant d’atouts mis à la disposition des clients pour relever ces défis.

En rachetant Horangi, Bitdefender se dote aussi d’une gamme de services de sécurité de premier plan, mis en œuvre par des analystes de sécurité certifiés CREST, des testeurs d’intrusion, des équipes rouges et des consultants en cybersécurité. La gamme de services de Horangi viendra compléter et élargir les services Managed Detection & Response (MDR) de Bitdefender. Nos experts de la cybersécurité pourront les mettre à profit pour repérer, identifier et bloquer des attaques en temps réel (24 h/24, 7 j/7) et ainsi protéger encore plus efficacement nos clients professionnels à travers le monde.

Informations sur la transaction

Les conditions de l’acquisition n’ont pas été rendues publiques.