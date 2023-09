TD SYNNEX obtient l’accréditation Cisco Spécialisation en développement durable pour l’ensemble de ses filiales européennes

septembre 2023 par Marc Jacob

Cette accréditation aide les partenaires à accélérer leurs pratiques en matière de développement durable et d’économie circulaire et leur donne accès au programme d’incentive Cisco Takeback. Ce programme permet de retourner gratuitement le matériel usagé, pour qu’il soit remis à neuf, recyclé ou éliminé en toute sécurité, et de bénéficier d’une réduction pouvant aller jusqu’à 7 % sur les nouveaux produits identifiés dans des opérations commerciales. En outre, l’obtention de cette spécialisation permet aux partenaires de progresser vers le statut de Cisco Select Partner.

Pour valider l’accréditation Cisco Spécialisation en développement durable, toutes les filiales européennes de TD SYNNEX ont dû obtenir deux examens Cisco : 700-240 Vue d’ensemble de la durabilité + 700-245 Mise en place de pratiques de durabilité. Nos filiales nationales ont également signé un engagement de durabilité Cisco pour les produits informatiques et ont nommé des ambassadeurs de durabilité Cisco pour assurer l’exécution locale. D’autre part, TD SYNNEX a nommé un responsable régional pour dynamiser la stratégie de durabilité de son activité Cisco. TD SYNNEX est en train de déployer une formation intensive sur la durabilité destinée à ses partenaires, afin d’accélérer leur formation en vue de l’accréditation Cisco Spécialisation en développement durable.

Les partenaires de TD SYNNEX peuvent également bénéficier des programmes d’informatique durable de Cisco, tels que Refresh pour le reconditionnement du matériel Cisco et Green Pay, une solution de paiement au service de l’économie circulaire pour les technologies durables de Cisco.

TD SYNNEX a récemment annoncé avoir reçu la médaille d’argent EcoVadis - plateforme mondiale d’évaluation des performances RSE des entreprises - sur la base des performances environnementales, sociales et éthiques. Cela fait suite à la publication plus tôt cette année du rapport d’entreprise citoyenne de TD SYNNEX, qui décrit les progrès réalisés par l’entreprise dans le cadre de ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que le cadre partagé par TD SYNNEX lorsque l’entreprise a lancé son programme de citoyenneté d’entreprise en 2022. L’entreprise permet aussi à ses partenaires d’approfondir leurs connaissances sur les principes de durabilité et d’économie circulaire, grâce à des certifications de formation en ligne. Elle a également développé des offres de services de cycle de vie des appareils durables et de renouvellement des technologies pour tous ses partenaires européens.