Birdz et sa solution LUKA distingués par les Trophées de la Sécurité

octobre 2021 par Marc Jacob

Cette distinction met en exergue les caractéristiques avancées de sécurité du module de connectivité LUKA. Alimenté par les données de la sonde KAPTA 3000 qui permet de surveiller les réseaux d’eau et prévenir en cas de contaminations accidentelle ou volontaire, ce module accroît considérablement la sécurité du transfert des informations sur la qualité d’eau des réseaux d’eau potable. Afin d’offrir un très haut niveau de sécurité, Birdz a pu s’appuyer sur la technologie de chiffrement de son partenaire Ledger Origin, filiale de Ledger, numéro un de la sécurité en matière d’application de crypto-monnaies et de Blockchain. La sonde KAPTA embarque ainsi la technologie Ledger Origin afin de sécuriser la transmission des données recueillies et d’en assurer la transparence, garantissant ainsi la sûreté des réseaux d’eau.

Avec des tentatives de piratage en nette croissance et des méthodes pour y arriver de plus en plus élaborées, les performances d’authentification des menaces ainsi que la protection et traçabilité des données des capteurs mis en œuvre par Birdz ont été grandement appréciées.

Les Trophées de la Sécurité, organisés par REPUBLIK depuis 2007, sont une récompense incontournable pour le marché de la sécurité. Il regroupe plus de 60 participants répartis en plusieurs catégories : technologies, ressources et intelligence. L’attribution des prix se fait suite au passage de chaque candidat devant un jury, lors d’un grand oral, pour présenter les atouts de son projet en 7 minutes.