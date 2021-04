BeyondTrust présente son nouveau programme partenaires

avril 2021 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce le lancement de son nouveau programme partenaires avec la mise en place de nouvelles catégories, des remises sur les abonnements Cloud & Terme et des avantages pour les partenaires qui accèdent à une nouvelle catégorie. Ce programme, dirigé par le nouveau Vice President of Global Partner Programs, Jeff Mattan, comprend quatre catégories : Authorized, Silver, Gold et Platinum.

Parmi les autres avantages pour les partenaires, la mise à jour de remises standardisées pour les niveaux Cloud & Term rend le portefeuille produits de BeyondTrust encore plus attrayant financièrement.

Jeff Mattan apporte à BeyondTrust plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des programmes partenaries, notamment en tant que directeur monde des programmes partenaires, des opérations, du marketing et de l’habilitation chez le fournisseur d’IoT KeepTruckin. Il a également occupé les postes de directeur monde des programmes, de l’activation et des opérations des partenaires chez Proofpoint, de directeur monde de l’activation des partenaires chez Citrix et de directeur monde des partenaires, du marketing et de la stratégie chez ShoreTell. Dans ses entreprises précédentes, il a mis en place des programmes d’enregistrement des transactions, fusionné les programmes partenaires matériel et SaaS en un seul et créé des programmes de rétribution des partenaires qui ont aidé ces derniers à passer au Cloud.