Snowflake investit dans Dataiku

avril 2021 par Marc Jacob

Le Data Cloud Snowflake investit dans Dataiku par le biais de son fonds Snowflake Ventures pour apporter des fonctionnalités avancées d’IA à sa plateforme. Dataiku est l’une des principales plateformes d’IA et de machine learning au monde, offrant une interface visuelle et une expérience uniques qui permettent aux équipes data de collaborer à la création de pipelines de données automatisés, de puissantes analyses prédictives et d’applications pratiques axées sur l’IA.

En approfondissant son partenariat avec des entreprises comme Dataiku, Snowflake permet à ses clients conjoints de profiter de la puissance de ces plateformes d’IA spécialisées tout en bénéficiant de l’échelle élastique, de l’accès aux données et de la tarification basée sur l’utilisation qu’offre le Data Cloud. De plus, comme davantage de données et de charges de travail de machine learning fonctionnent dans le Data Cloud, les organisations bénéficient d’une sécurité et d’une gouvernance simplifiées.

L’impact de ces investissements dans l’IA sera encore amplifié par Snowpark, la nouvelle expérience développeurs intégrée à Snowflake. Snowpark, qui est actuellement disponible en preview, permettra aux data ingénieurs, aux data scientistes et aux développeurs d’écrire du code dans leurs langages tels que Scala, Java et Python en utilisant des concepts de programmation familiers, puis d’exécuter des charges de travail telles que la transformation et la préparation des données ainsi que l’ingénierie des fonctionnalités sur Snowflake.