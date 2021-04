Digital Guardian nomme Richard Orange au poste de vice-président des ventes pour la région EMEA

avril 2021 par Marc Jacob

M. Orange sera responsable de la croissance du chiffre d’affaires de la plateforme cloud primée de protection des données de la société qui permet aux entreprises de protéger leurs données critiques et leur propriété intellectuelle sur tout leur parcours, du terminal au cloud. Afin d’accélérer sa croissance dans la région, M. Orange sera charger de recruter des talents dans toute la région et à former de nouveaux partenariats de distribution. Il sera basé à Londres sous la responsabilité de James McCarthy, vice-président senior des ventes mondiales.

M. Orange apporte près de 25 ans d’expérience et rejoint Digital Guardian après avoir travaillé chez Forescout, où il a passé plus de quatre ans au sein de l’équipe de direction de la région EMEA. Il a développé la clientèle et enregistré une croissance de 350 % du chiffre d’affaires au cours de son mandat. Il a également connu le succès chez F5 Networks, HP Enterprise Security et Vistorm, une entreprise spécialisée dans les services de cybersécurité.