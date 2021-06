Bertin IT et Vecsys rejoignent ChapsVision

juin 2021 par Marc Jacob

Après NP6 en décembre 2020 et Octipas en septembre 2020, c’est au tour du spécialiste des solutions logicielles de cyber intelligence, de veille stratégique et de traitement automatique de la parole et de cyber sécurité d’intégrer ChapsVision, l’expert du logiciel d’analyse de données pour les entreprises et les organisations. Bertin IT et Vecsys délivrent des solutions dans les domaines de la Défense, de l’Énergie, des Télécoms, des Transports. Elles sont aussi présentes sur les secteurs du média monitoring, de la compliance bancaire et de la gestion de la relation client. Cette nouvelle acquisition s’inscrit donc naturellement dans la stratégie globale de développement du groupe ChapsVision.

Le groupe qui compte désormais plus de 300 talents pour un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros en fin d’année, ambitionne de devenir le partenaire stratégique de ses clients sur ses secteurs de prédilection (Assurance, Mutuelle, Banque, Retail, Secteur Public, Régalien…) en les accompagnant toujours plus loin dans la réussite de leur transformation digitale. ChapsVision permet aux organisations de gérer des problématiques métier complexes grâce à une infrastructure analytique totalement intégrée et tirer pleinement profit de la révolution de la data.

Les synergies offertes par cette acquisition fournissent une vision 360° de tout l’écosystème (concurrence, marché, technologie, réglementation …). La suite des solutions logicielles de ChapsVision permet très concrètement d’unifier et enrichir sa connaissance clients et prospects pour une démarche marketing, commerciale et stratégique plus pertinente et ciblée.

Cette stratégie de croissance externe, menée par le fondateur de la société, l’entrepreneur français Olivier Dellenbach, fait de ChapsVision un acteur de premier ordre sur le marché de la Data Intelligence. Cette démarche offensive a en effet permis à la société de disposer rapidement d’une offre logicielle intégrée pour répondre aux enjeux métiers de ses clients en matière de conquête commerciale, fidélisation de clients et de génération de revenu additionnel. Par exemple :

• Les services clients vont immédiatement percevoir l’intérêt de retranscrire en automatique les échanges vocaux avec leurs clients pour améliorer le traitement des demandes et accélérer les délais de résolution.

• Les retailers, et plus particulièrement les enseignes premium et Maisons du Luxe, sont quant à eux impatients de pouvoir centraliser la donnée client, et de l’enrichir en continu pour améliorer leur stratégie de clientelling.

Avec une croissance organique supérieure à 10%+ et sa forte croissance externe, ChapsVision table sur un revenu de plus de 150 millions d’euros à l’horizon fin 2024.

Bertin IT est éditeur de solutions logicielles dédiées à la sécurité des systèmes d’information et au traitement avancé de données numériques et vocales. Son offre en cyber sécurité et cyber intelligence s’appuie sur plus de 15 années de collaboration avec le Ministère des Armées sur des problématiques de cloisonnement de l’information classifiée et de renseignement d’origine source ouverte. Dotée de propriétés de cloisonnement et de filtrage, sa passerelle de sécurisation des échanges entre réseaux de domaines opérationnels différents est un outil de mise en conformité des OIV et OSE au regard de la LPM et de la directive NIS. Ses plateformes de cyber intelligence sont utilisées par de nombreux organismes étatiques et de grandes entreprises à des fins d’anticipation des menaces et d’investigation.

Bertin IT est aussi un acteur de référence dans les technologies de veille digitale et de traitement automatique de la parole. Sa plateforme de market intelligence a conquis plus de 150 clients dans la Défense, l’Énergie, les Télécom, les Transports. Avec sa solution de transcription vocale multilingue, Bertin IT est également présent dans les domaines du média monitoring, de la compliance bancaire et de l’intelligence client.

Basé à Montigny (région parisienne), Bertin IT compte près de 120 collaborateurs dont 50% en R&D, répartis en France, au Royaume Uni et en Allemagne.

ChapsVision permet aux secteurs à forte empreinte Data tels que le Retail, la Finance, les Services publics, de réussir leur transformation digitale grâce à un portefeuille très complémentaire de solutions métier totalement intégrées autour d’un référentiel Client et Produit Unifié et d’une plateforme moderne d’analyse et d’investigation. A travers des investissements R&D très importants complétés par une

stratégie soutenue d’acquisitions et de développement à l’international, ChapsVision souhaite constituer rapidement un groupe cohérent, important, capable de devenir le partenaire stratégique privilégié de ses Clients. Créée en 2019, ChapsVision rassemble désormais les activités de Coheris, Octipas, NP6 et Bertin IT et compte plus de 300 collaborateurs, plus de 600 clients grands comptes, et réalisera à périmètre constant un CA de plus de 35 M€ en 2021.