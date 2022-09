Barracuda enrichit ses capacités de XDR

septembre 2022 par Marc Jacob

Barracuda annonce la poursuite de l’innovation sur sa plateforme XDR avec l’intégration entre Barracuda CloudGen Firewall et Barracuda XDR, le mappage des règles de détection des menaces par rapport à la structure MITRE ATT&CK™ et l’ajout de capacités SOAR à son centre des opérations de sécurité.

L’intensification des menaces crée un environnement dans lequel la question n’est plus de savoir "si", mais "quand" une attaque aura lieu. Au cours des 12 derniers mois, les chercheurs de Barracuda ont identifié et analysé 106 attaques par ransomwares très médiatisées. Ils ont constaté que les cibles dominantes appartiennent encore à cinq secteurs clés : l’éducation, les municipalités, les établissements de santé, les infrastructures IT et la finance. Le nombre d’attaques par ransomwares a augmenté année après année dans chacun de ces segments verticaux, tandis que les attaques contre d’autres secteurs ont plus que doublé par rapport à l’année précédente.

Le spear phishing, ou hameçonnage ciblé, est également en hausse. Selon le récent rapport de Barracuda, Spear Phishing : menaces et tendances principales - Vol. 7, l’employé lambda d’une petite entreprise de moins de 100 employés subira 350 % plus d’attaques d’ingénierie sociale qu’un employé d’une grande entreprise.

Les cyberattaques étant de plus en plus fréquentes et sophistiquées, les partenaires ne peuvent plus se contenter de solutions de sécurité autonomes pour protéger efficacement leurs clients. Pour réussir, les partenaires doivent permettre aux entreprises d’atteindre le niveau de cybersécurité de base qui est exigé par l’environnement actuel. Ce niveau de cybersécurité inclut la surveillance proactive avec une visibilité étendue, la mise en place d’anneaux concentriques de couches de sécurité, ainsi que la détection et la réponse 24 h/24, 7 jours/7, car les cybercriminels œuvrent jours et nuits.

Grâce à la nouvelle intégration entre Barracuda XDR et CloudGen Firewall, les partenaires gagnent en visibilité et en perspectives en offrant des services de centre des opérations de sécurité 24 h/24, 7 jours/7. Ils peuvent aussi accroître leur efficacité en réduisant l’accumulation de produits, en atténuant la fatigue liée aux alertes et en rationalisant la gestion des environnements de leurs clients. Le nouveau mappage des règles de détection avec la structure MITRE ATT&CK® fournit à l’équipe du SOC de Barracuda des lignes directrices et lui permet de combler rapidement les lacunes en matière de détection. L’introduction de SOAR dans l’infrastructure SOC de Barracuda garantit un temps de réponse plus rapide, rationalise les processus et, plus important encore, fournit une protection accrue lorsqu’une cyberattaque se produit.

Barracuda a fait l’acquisition de SKOUT Cybersecurity en 2021 afin que ses partenaires puissent bénéficier de ses offres de sécurité. Au cours de l’année écoulée, Barracuda a intégré son portefeuille de protection des e-mails, et maintenant Barracuda CloudGen Firewall, aux services Barracuda XDR.

L’offre Barracuda XDR englobe la sécurité des terminaux, des e-mails, du cloud, du réseau et des serveurs, permettant aux partenaires de créer des services de sécurité qui s’alignent sur les environnements professionnels actuels et de proposer à leurs clients une cybersécurité holistique en tant que service.