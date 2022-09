Barracuda CloudGen Access est disponible

septembre 2022 par Marc Jacob

Barracuda annonce que CloudGen Access, accessible sur les marketplaces AWS et Azure, s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités. Dans le cadre de la plateforme SASE de Barracuda, Barracuda CloudGen Access inclut désormais la sécurité web pour protéger les utilisateurs contre les contenus web malveillants et garantir la sécurité et la productivité des employés quel que soit l’endroit d’où ils travaillent.

Avec l’accélération du travail hybride et à distance, la fourniture d’un accès sécurisé aux employés et prestataires reste une priorité absolue et un défi de taille pour de nombreuses entreprises. Barracuda CloudGen Access adopte une approche de sécurité Zero Trust qui ne fait confiance à personne implicitement (ni aux employés, ni aux partenaires, ni aux systèmes) jusqu’à ce que les autorisations et l’identité soient vérifiées. Il exige la vérification de chaque utilisateur et appareil avant d’accorder l’accès aux ressources. Il est ainsi difficile pour les attaquants de pénétrer le réseau ou de dérober des données.

Grâce à ces améliorations, Barracuda propose une solution intégrée d’accès réseau Zero Trust et de sécurité web qui aide les entreprises à protéger leurs utilisateurs, applications, appareils et autres ressources cruciales contre les ransomwares et autres cyberattaques. Les nouvelles capacités avancées de filtrage web incluent notamment les suivantes.

o Politiques de sécurité web basées sur le DNS

o Couverture des utilisateurs à distance et télétravailleurs

o Politiques et rapports basés sur les utilisateurs et les groupes

o Politiques et rapports basés sur le temps et l’emplacement

o Élimination de la latence via l’inspection locale

o Mises à jour en continu des renseignements sur les menaces

Les clients et les partenaires qui veulent tirer parti de processus d’achat et de déploiement simplifiés peuvent désormais obtenir Barracuda CloudGen Access sur les marketplaces AWS et Azure. Cette possibilité offre une plus grande souplesse pour acheter Barracuda CloudGen Access avec les procédures de facturation existantes d’AWS ou Microsoft et le déployer en quelques clics.