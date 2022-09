NetWitness annonce de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme NetWitness XDR 12

septembre 2022 par Marc Jacob

Développée pour répondre aux besoins actuels et futurs des clients, la plateforme NetWitness XDR 12 est axée sur la détection avancée, qui est au cœur d’une défense efficace contre les menaces connues et inconnues. Cette nouvelle évolution de la plateforme offre une visibilité totale sur toutes les informations clés d’une organisation, y compris le réseau, les logs, les terminaux et les objets connectés (IoT) ; une orchestration, une automatisation et une réponse complètes aux incidents de sécurité (SOAR) ; une plateforme complète de renseignements sur les menaces (TIP) ; une analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) ; et de nouvelles analyses et hiérarchisation des actifs, le tout basé sur un modèle de données unifié et facilement accessible depuis une seule et unique interface.

La nouvelle version de la solution NetWitness XDR présente des nouvelles capacités d’analyse qui permettent de détecter des menaces connues et inconnues encore plus rapidement, afin de réduire le temps d’attente et de permettre une réponse et une remédiation avant que les attaquants ne puissent exécuter une attaque nuisible. La plateforme NetWitness XDR 12 permet également aux utilisateurs de déployer et de gérer plus facilement des packs de contenu de détection des menaces qui ciblent des catégories de menaces, des secteurs et des cas d’utilisation spécifiques, offrant ainsi une couverture plus efficace des menaces.

NetWitness était au départ un projet de recherche sponsorisé par le gouvernement américain pour inspecter de près les paquets réseau à la recherche de cybermenaces et des outils permettant de les détecter et d’y répondre. Depuis lors, la technologie n’a cessé d’évoluer et d’être innovée pour faire face aux attaques les plus complexes d’aujourd’hui. NetWitness propose désormais des composants entièrement intégrés pour la détection des menaces et la réponse aux incidents sur les réseaux, les logs, les terminaux et l’IoT. Grâce à sa longue histoire et à son empreinte mondiale, NetWitness XDR s’intègre directement aux outils les plus critiques et les plus largement déployés dans le monde, ainsi qu’à de nombreuses solutions spécialisées et propres à chaque secteur.