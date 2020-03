BT lance de nouveaux services de conseils en matière de cybersécurité

mars 2020 par Marc Jacob

BT annonce le lancement de ses services de conseils en matière de sécurité (Security Advisory Services), une nouvelle étape dans l’expansion continue de ses capacités en matière de cybersécurité. Ce service offrira un accompagnement stratégique et des solutions en matière de sécurité aux entreprises du monde entier, répondant ainsi à la demande du marché en matière de conseils d’experts afin de pouvoir s’orienter dans le monde sans cesse plus complexe de la cybersécurité.

Sous la houlette de Tris Morgan, BT Security Advisory Services totalisera quelque 300 spécialistes à travers le monde et pourra s’appuyer sur l’expérience et les capacités de toute l’équipe BT Security, qui protège BT contre 125.000 cyberattaques par mois et offre des solutions sécurité aux consommateurs, aux collectivités publiques et aux entreprises, en ce compris certaines marques mondiales les plus connues.

Ce service aidera les entreprises et les organisations à tous les stades de leur parcours de sécurité, à évaluer et à tester leurs lignes de défense ainsi qu’à choisir les solutions qui répondent à leurs besoins en matière de sécurité – qu’il s’agisse d’élaborer une toute nouvelle stratégie en matière de sécurité ou de mettre à niveau leurs protections pour lutter contre les dernières menaces et tendances.

Les services proposés seront regroupés en quatre catégories : cyber-menace ; confiance zéro ; gouvernance, risque et conformité et sécurité cloud. Chacun de ces domaines apportera une série de solutions visant à répondre aux plus grands problèmes de sécurité actuels et aider les consommateurs à se préparer aux nouvelles technologies et aux défis de demain. Ces services seront disponibles tant pour les PME que pour les entreprises multinationales et les organismes du secteur public.

Ces Advisory Services offriront également des réponses ciblées à un certain nombre de défis spécifiques à la fois sectoriels et géographiques, comme ceux que doivent relever les entreprises qui cherchent à se développer en toute sécurité sur des marchés à forte croissance ou qui souhaitent s’automatiser davantage et faire appel à une utilisation accrue de l’IoT en toute sécurité. L’équipe de piratage éthique de BT Security adoptera également ces nouveaux services, en proposant des services de tests d’intrusion aux clients qui souhaitent mettre à l’épreuve leurs lignes de défense.