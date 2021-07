BT et Microsoft annoncent un partenariat stratégique

juillet 2021 par Marc Jacob

BT et Microsoft annonce un nouveau partenariat stratégique visant à accélérer l’innovation dans les domaines des services vocaux et de cybersécurité d’entreprise, et des services axés sur l’industrie dans des secteurs allant de la fabrication numérique à la santé, afin d’aider les entreprises du Royaume-Uni et du monde entier à renouer avec la croissance.

Ce partenariat permettra aux utilisateurs des services professionnels Microsoft gérés par BT de bénéficier d’une expérience client exceptionnelle en intégrant leurs applications Microsoft à une connectivité et une cybersécurité sûres et fiables.

BT a déjà été désigné comme l’un des premiers partenaires de développement pour Microsoft Operator Connect et Operator Connect Conferencing. Le renouvellement de l’accord permettra à BT de s’appuyer sur cette relation et d’offrir des services vocaux gérés mondiaux de sa propre marque directement par le biais de Microsoft Teams, avec une approche qui améliore encore l’expérience client et crée de nouvelles opportunités de croissance. Le nombre d’utilisateurs du service de collaboration géré Microsoft Teams de BT a presque doublé au cours des 12 derniers mois.

Ce partenariat stratégique s’appuiera sur le portefeuille existant de services de cybersécurité de BT, fondé sur la technologie Microsoft. Il permettra aux deux entreprises de renforcer davantage encore la conception et le lancement d’une nouvelle génération de services de sécurité gérés pour permettre et protéger le lieu de travail collaboratif moderne. BT travaillera en étroite collaboration avec Microsoft pour développer des propositions de sécurité distinctes afin de protéger les opérations des clients dans le cloud ainsi que son propre parc informatique.

Le développement durable et la collaboration en matière de compétences numériques font partie intégrante du partenariat. BT et Microsoft travailleront ensemble pour améliorer les références en matière de durabilité au sein de leurs chaînes d’approvisionnement et uniront leurs forces pour promouvoir les compétences numériques au sein des communautés.