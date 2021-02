BBVA utilise Google Cloud pour détecter les menaces

février 2021 par Marc Jacob

BBVA et Google Cloud annoncent un nouveau partenariat visant à transformer la stratégie de sécurité de la banque en optimisant et en améliorant son infrastructure de sécurité. Dans le cadre de cet accord mondial, BBVA collaborera avec Google Cloud dans le développement de nouveaux modèles novateurs d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) afin de prédire et de prévenir les cyberattaques contre son infrastructure bancaire, offrant ainsi une expérience encore plus sûre à la banque et à ses clients.

BBVA est la première banque en Europe à déployer Chronicle, la plateforme d’analyse de sécurité de Google Cloud qui permet aux équipes de stocker et d’analyser toutes leurs données de sécurité en un seul endroit pour détecter et enquêter sur les menaces à l’échelle. BBVA va intégrer les capacités innovantes d’intelligence artificielle de Google Cloud dans sa stratégie de sécurité et définir son “SOC (Security Operations Center) du futur”.

Dans ce cadre, Google Cloud et BBVA travailleront ensemble au développement d’une nouvelle plateforme permettant à la banque d’adopter une technologie plus avancée en la plaçant dans un environnement aux coûts optimisés, et avec une plus grande évolutivité. L’utilisation de la plateforme Chronicle de Google Cloud, combinée à l’expertise des départements des opérations de sécurité de BBVA, permettra à la banque d’exploiter les meilleures capacités d’IA en la matière et de prévenir les cyberattaques.

"Ce partenariat représente un bond en avant pour la banque, et nous permet d’être à l’avant-garde dans la prévention des menaces qui pèsent sur la sécurité de notre infrastructure financière et celle de nos clients", a déclaré Álvaro Garrido, directeur de la sécurité de BBVA. "La plateforme nous a surpris par sa capacité à atténuer rapidement et précisément les éventuelles menaces. Chronicle de Google Cloud répond à nos exigences et sera un magnifique partenaire dans la transformation de notre stratégie de sécurité, tout comme Google Cloud l’a été dans d’autres domaines de notre banque".

Depuis 2011, BBVA collabore avec Google Cloud à la transformation numérique de ses activités. BBVA utilise Google Workspace, ainsi que d’autres services de Google Cloud, pour promouvoir une nouvelle méthode de travail collaborative, plus sûre et plus agile, auprès de ses employés. Ces outils favorisent une collaboration mondiale, tout en protégeant les informations et la documentation produites.