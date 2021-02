La SOLIDEO met le cap sur les Jeux de Paris 2024 avec Pure Storage

février 2021 par Marc Jacob

Pure Storage annonce que la SOLIDEO (Société de livraison des ouvrages olympiques), qui est chargée de financer, superviser et livrer les ouvrages et les opérations d’aménagement pour les Jeux, a choisi la technologie de Pure pour soutenir la livraison des sites olympiques en 2024.

La SOLIDEO recherchait une solution d’infrastructure capable de répondre son objectif d’assurer, quoi qu’il arrive, la livraison des ouvrages pour l’été 2024. La nature très médiatisée de l’événement exigeait que le fournisseur comprenne cette mission et soit capable de :

• Protéger les données extrêmement sensibles contre toute attaque de ransomware ;

• Respecter des objectifs rigoureux de durabilité ;

• Suivre la croissance exponentielle des données de la SOLIDEO ;

• Protéger l’intégrité des données de construction pour assurer la sûreté et la sécurité des bâtiments ;

• Assurer les meilleures conditions possibles pour livrer les ouvrages olympiques à temps.

Pure a été choisi pour sa capacité à relever et à offrir une solution simple, durable et sûre.

La sécurisation des données de construction pour assurer, par extension, la sécurité et la qualité des bâtiments livrés était un objectif majeur pour la SOLIDEO : "Protéger ces données est une responsabilité humaine majeure, car la moindre modification peut compromettre la conformité d’un bâtiment aux règles de sécurité et mettre en danger la vie des futurs usagers" explique Marc Duong, RSSI-DSI de la SOLIDEO, qui a choisi de s’appuyer sur la technologie de snapshot de Pure pour protéger ses sauvegardes contre les ransomwares.

Le second critère de la SOLIDEO était de trouver une solution respectant ses objectifs de durabilité et de limitation de l’empreinte carbone de l’événement, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et sur l’ensemble du cycle de vie de ses bâtiments : un objectif auquel répond parfaitement le programme Evergreen Storage. "La solution de Pure est techniquement supérieure à celui des autres fournisseurs, et est conforme à notre engagement en faveur de la durabilité environnementale" poursuit Marc Duong. "Pure Evergreen Storage nous permet de faire évoluer nos capacités de stockage sans interruption – sans changer l’infrastructure ni remettre en question notre investissement initial".

Grâce à l’évolutivité de Pure, la SOLIDEO sera en mesure de gérer la croissance prochaine de ses données : le volume devrait être multiplié par 7700 d’ici 2024, ce qui permettra de soutenir la croissance exponentielle de ses données issues de l’imagerie de modélisation des informations du bâtiment (BIM).

"Avec Pure, nous disposons des meilleures conditions possibles pour livrer les ouvrages olympiques dans les délais impartis, grâce à la performance de ses solutions et de ses capacités de protection des données. Pure est une solution de stockage de qualité vraiment supérieure qui s’adapte très facilement à nos besoins d’évolutivité rapide" conclut Marc Duong.

« Nos solutions et nos offres répondent en tous points aux objectifs poursuivis par la SOLIDEO dans sa mission de construction des sites et infrastructures olympiques pérennes : la protection des données contre une attaque extérieure ; le respect des délais grâce à une solution aux capacités évolutives dans le temps ; et un engagement environnemental pour une durabilité à long terme », déclare Hugues Heuzé, Country Manager France de Pure Storage. « Nous sommes ravis que nos solutions accompagnent la SOLIDEO dans l’accomplissement de sa mission d’envergure mondiale, qu’est la construction de l’héritage des Jeux de Paris 2024 ».

A propos de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) La SOLIDEO a pour mission de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux de Paris 2024, dans le respect d’un budget défini et d’un héritage ambitieux, durable et exemplaire. Ces ouvrages sont imaginés et conçus pour être reconvertis en 2025 en équipements, logements et bureaux.