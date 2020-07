Schneider Electric dévoile l’onduleur Easy UPS 3L 500 et 600 kVA

juillet 2020 par Marc Jacob

L’entreprise étend sa gamme d’onduleurs triphasés Easy UPS jusqu’à 600 kVA (400 V) pour les batteries externes L’onduleur triphasé compact simplifie et rationalise la configuration, l’utilisation et l’entretien Idéal pour les bâtiments commerciaux de moyenne ou grande taille et les applications industrielles légères Compatible avec la technologie EcoStruxureTM pour simplifier la gestion et l’entretien grâce à une surveillance permanente et un service de support accessible depuis un smartphone

Schneider Electric, annonce le lancement de l’onduleur Easy UPS 3L, dernier-né de la gamme Easy UPS triphasé, qui étend ainsi la gamme moyenne jusqu’à 500 et 600 kVA (400 V) pour les batteries externes. Disponible dans toutes les régions du monde supportant le 400 V, à l’exception de la Chine et du Japon, l’onduleur Easy UPS 3L simplifie et rationalise la configuration et l’entretien tout en assurant une haute disponibilité et la prévisibilité nécessaires dans les bâtiments commerciaux de moyenne ou grande taille, les datacenters et les applications industrielles légères.

Doté d’un design optimisé pour un encombrement réduit et alliant haute disponibilité et redondance ainsi que des caractéristiques électriques robustes, l’Easy UPS 3L protège les équipements stratégiques des dommages dus aux pannes de courant surcharges et pics de tension. L’onduleur Easy UPS 3L de Schneider Electric offre un rendement pouvant atteindre 96 % d’efficacité diminuant ainsi les coûts énergétiques. Cet onduleur inclut une large fenêtre de tension de batterie et fonctionne avec un vaste choix de configurations de batteries, y compris les bancs de batteries. Facile à installer, à utiliser et à entretenir, l’onduleur est livré avec une multitude d’options et d’accessoires qui facilitent son intégration dans divers environnements.

Quelques caractéristiques des onduleurs Easy UPS 3L :

Offre la résilience requise dans les environnements difficiles, avec des circuits imprimés recouverts d’un revêtement conforme, des filtres à poussière remplaçables, des températures de fonctionnement pouvant atteindre 40°C et une solide protection contre les surcharges. Simplifie le système et réduit les dépenses d’investissement, ce qui en fait une solution idéale pour les bâtiments commerciaux et les applications industrielles légères. Facilite la surveillance et la gestion grâce à la suite logicielle en mode Cloud EcoStruxure IT. Les clients bénéficient de la structure de service mondiale de Schneider Electric, dotée d’un solide réseau de spécialistes qui assurent auprès des clients une gamme de services complète pendant toute la durée de vie de l’onduleur Easy UPS 3L. Le service de démarrage est inclus, ce qui garantit une configuration adaptée et sécurisée pour optimiser la performance, la fiabilité et la sécurité de l’onduleur, ainsi que la tranquillité du client.