Oracle annonce Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

juillet 2020 par Marc Jacob

Avec cette offre, les entreprises bénéficient dans leurs propres datacenters exactement des mêmes offres que dans les régions cloud public d’Oracle : même gamme complète de services cloud modernes, des API, un SLA de pointe, un rapport prix/performance exceptionnel et les niveaux de sécurité les plus exigeants. Cette solution est idéale pour les entreprises soumises à une forte réglementation ou particulièrement exigeantes en matière de sécurité, qui doivent répondre à des contraintes strictes de latence et de localisation des données et qui cherchent à diminuer leurs coûts de fonctionnement et à moderniser leurs applications historiques.

Au cours de ces dernières années, l’adoption du cloud public par les entreprises s’est généralisée, celles-ci cherchant à bénéficier de la facturation à l’usage, de la souplesse de dimensionnement et de l’agilité du cloud. Mais dans un avenir prévisible, la plupart des entreprises prévoient de continuer à exécuter une partie de leurs charges de travail on-premise, dans leurs datacenters internes. Les clients recherchent donc activement une architecture hybride offrant les mêmes services, les mêmes fonctionnalités et la même portabilité des applications entre les environnements cloud public et on-premise. Mais jusqu’à ce jour aucune solution n’était en mesure de faire le lien entre ces deux types d’environnements. Les solutions on-premise des autres fournisseurs de cloud n’offrent qu’une toute petite partie des services disponibles dans les régions de leur cloud public. Avec cette annonce, Oracle permet aux entreprises de disposer de tous ses services cloud en interne, dans leur environnement on-premise, afin qu’elles puissent utiliser les services cloud d’Oracle là où elles en ont besoin, dans le cloud ou on-premise via Cloud@Customer.

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer intègre des fonctions complètes d’administration et l’accès aux nouvelles fonctionnalités dès leur disponibilité dans le cloud public. Il assure une isolation forte des données du client, y compris à travers toutes les opérations liées aux API, qui restent localisées dans les datacenters du client pour assurer le plus haut niveau de sécurité. De plus, Oracle Dedicated Region Cloud@Customer est certifié pour exécuter de façon totalement transparente les solutions Oracle en mode SaaS tels qu’ERP-Financials, HCM, SCM et CX, offrant ainsi une expérience cloud on-premise totalement intégrée. Les clients ne payent que pour les services consommés en utilisant la même tarification réduite prévisible que celle des régions du cloud public d’Oracle.