Axis Communications propose une nouvelle génération de mini-dômes fixes ultra-compacts

mars 2020 par Marc Jacob

La caméra AXIS M3064-V offre une vidéo nette en résolution 720p. Les modèles AXIS M3065-V, AXIS M3066-V et AXIS M3075-V proposent des résolutions supérieures. Leur port HDMI peut servir à afficher la vidéo en direct sur un moniteur visible par le public ou faire office de fenêtre virtuelle pour une porte de service ou une entrée. Le modèle AXIS M3075-V intègre également un microphone pour la détection et l’enregistrement audio.

Ces caméras prennent en charge des fonctions d’analyse intelligente comme AXIS People Counter, AXIS Queue Monitor ainsi que d’autres fonctions audio pour encore plus d’efficacité.

Simples et rapides à installer, elles sont fournies avec la mise au point réglée en usine. Elles sont par ailleurs munies d’options de montage variées comportant des accessoires de fixation pour rails d’éclairage, faux plafonds ou suspensions. Dépourvus de vis visibles, leurs boîtiers se clipsent aisément.

Les caméras AXIS M30 Network Camera Series embarquent la technologie Axis Zipstream, avec prise en charge des protocoles H.264 et H.265, qui réduit considérablement les besoins en bande passante et en stockage. Elles sont constituées de 52 % de plastique recyclé et exemptes des composés ignifuges bromés et chlorés (BFR/CFR), toxiques pour l’environnement. Principales caractéristiques :

• Qualité vidéo HDTV 720p/1080p et 4 MP

• Fonction WDR et jour/nuit

• Sortie HDMI* et microphone intégré*

• Respectueuses de l’environnement

• Zipstream compatible H.264 et H.265

Ces caméras sont commercialisées par le réseau de distribution Axis depuis le début du mois de mars.

* Disponible sur certains modèles