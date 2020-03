Offre télétravail ANYBOX sur the8bits

mars 2020 par Marc Jacob

La marketplace Cloud et Datacenter the8bits.com n’est pas en reste en matière d’offres de télétravail sécurisées, et présente plusieurs solutions dont celle de son partenaire ANYBOX et son « pack télétravail ».

Ce Pack télétravail vous permet une mise en place rapide du télétravail ou de son optimisation au sein de votre société.

ANYBOX est une société organisée en « full remote » c’est à dire en 100% télétravail depuis plus de 5 ans. Autant dire que ses équipes ont atteint un haut niveau d’expérience et d’expertise.

Son offre est donc sur-mesure et s’adapte en fonction des besoins des entreprises à partir des plateforme Cloud AWS Voici les actions à court et long terme proposées par cette entreprise désormais disponible sur 8Bits.

Actions à court terme

Mise en place d’applications déployées sur le Cloud Anybox pour faciliter le télétravail :

• Partage et synchronisation de fichiers,

• Rédaction collaborative de documents,

• Visioconférence avec tableau blanc et partage d’écran,

• Discussion en ligne et en groupes,

• Intranet collaboratif pour le partage de connaissances.

Actions à moyen et long terme

L’agilité et le numérique sont deux piliers de la résilience face aux transformations numérique et environnementale, face aux chocs sanitaires, politiques ou économiques.

• Organisez des ateliers d’intelligence collective pour générer des idées, de l’alignement, de l’adhésion et du mouvement, en prenant comme point de départ une problématique précise. Ces ateliers sont un complément indispensable à la vision du dirigeant. Ils accélèrent vos transformations. Ils améliorent la pertinence et la rentabilité de vos investissements et vous rendront plus agile.

• Investissez dans le numérique : mettez en place ou développez des applications innovantes qui transforment la façon dont vous atteignez vos partenaires, clients, utilisateurs, adhérents, ou fournisseurs, sur la base des résultats dégagés par les ateliers que vous aurez menés. Mettez en place des processus d’amélioration continue et remettez-vous en question de manière périodique.

8bits et Anybox vous aident à devenir plus agile et à mieux vous appuyer sur le numérique.

Anybox est à votre écoute en « juste 1 clic » : https://bit.ly/3aq3zsk.