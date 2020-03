Rubycat se mobilise pour sécuriser les accès sensibles à votre SI

Dans le contexte de confinement et de travail à distance qui est le nôtre aujourd’hui, l’ANSSI a publié le mercredi 18 mars 2020 un bulletin d’actualité sur les recommandations en matière de télé-travail et de protection des SI. Dans cette période de crise sanitaire majeure, il est important de mettre en place le maximum des mesures de sécurité qui y sont décrites.

C’est pourquoi, Rubycat se mobilise et propose de mettre à disposition des organisations une licence gratuite de sa solution PROVE IT pour la traçabilité des accès sensibles durant la période de cette crise.

Pour rappel PROVE IT sa solution de type Bastion/PAM – certifiée Visa de Sécurité par l’ANSSI – permet de contrôler, tracer et enregistrer les actions effectuées par les comptes à privilèges avec substitution possible des identifiants. Dans un environnement virtuel, une demi-journée est généralement suffisante pour rendre la solution opérationnelle.

