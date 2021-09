Avec le soutien d’Eurazeo et de Cathay Capital, EasyVista entame des négociations exclusives pour acquérir Coservit

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

EasyVista annonce la signature d’un accord exclusif concernant l’acquisition de Coservit, fournisseur de logiciels de monitoring et d’AIOps de dernière génération. La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions usuelles et devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Fondée en 2006, la solution ServiceNav - éditée par Coservit - est une plateforme SaaS spécialisée dans le monitoring des réseaux, de l’infrastructure informatique, du cloud et des applications. ServiceNav propose notamment le dispositif « IT Weather », qui informe les utilisateurs sur la santé des services et produits informatiques d’une entreprise. Utilisée par plus de 200 sociétés, la technologie d’Intelligence Artificielle ServiceNav de Coservit offre des capacités de maintenance prédictive ainsi qu’une analyse en temps-réel de la disponibilité et de la performance des services IT.