Avast complète son extension de navigateur avec des fonctionnalités de protection des données personnelles

novembre 2021 par Marc Jacob

AOS&P est idéal en tant que pack de démarrage pour protéger sa vie privée, et complète également Avast Antivirus Gratuit ou Avast One. AOS&P offre une protection efficace contre le pistage, l’opt-out publicitaire et le phishing basé sur le cloud pour améliorer la vitesse de détection. En outre, AOS&P encourage les utilisateurs à reprendre le contrôle des données qu’ils partagent en ligne via Global Privacy Control (GPC), un service intégré qui, en une seule étape, communique automatiquement les préférences de l’utilisateur en matière de confidentialité à tout site web qu’il visite et qui participe à l’initiative GPC.

Zoom sur les fonctionnalités de sécurité et confidentialité de ASO&P :

● Conseiller en confidentialité : donne des recommandations claires et des instructions détaillées pour régler et adapter les paramètres de confidentialité de plates-formes populaires telles que Google, Facebook et LinkedIn.

● Global Privacy Control : permet aux utilisateurs de définir leurs préférences en matière de confidentialité, en fonction des données qu’ils doivent partager avec chaque site web participant à l’initiative. Ces préférences sont automatiquement transmises au site web visité.

● Consentement publicitaire : permet aux utilisateurs d’éviter de manière automatique toutes les publicités ou uniquement certaines, ce qui bloque la collecte de leurs données par les annonceurs, sans avoir à faire d’autres démarches spécifiques en ce sens auprès d’eux.

● Anti-suivi (Anti-Tracking) : empêche les sites web et les annonceurs de pister les données des utilisateurs et leur comportement en ligne pour dessiner leur profil et les cibler ensuite avec des publicités personnalisées.

● Navigation sécurisée : le moteur de recherche livre des résultats de requêtes plus sûrs car il affiche en rouge ceux présentant des contenus malintentionnés et en vert ceux qui ne présentent pas de risques.

● Protection contre le phishing : cette fonctionnalité repère et bloque les sites dont les pages sont piégées pour tenter d’hameçonner les utilisateurs qui les consultent.

Avast Online Security & Privacy est disponible dans le monde entier, dans de nombreuses langues : français, allemand, arabe, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol, finnois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil), russe, slovaque, suédois, tchèque et turc. D’autres langues sont prévues dès 2022.

Avast Online Security & Privacy est compatible avec les navigateurs Google Chrome, Firefox, Edge, Opera et Avast Secure Browser. L’extension est disponible dès à présent en téléchargement.