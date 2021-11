Synology dévoile les tours de stockage DS3622xs+ et DS2422+ à 12 baies

novembre 2021 par Marc Jacob

Synology Inc. annonce la sortie de ses nouvelles unités NAS à 12 baies, les Synology DiskStation DS3622xs+ et DS2422+, ainsi que l’unité d’extension complémentaire DX1222. Les deux plus grands produits au format de bureau de la société offrent une puissance de calcul à la hauteur de leur potentiel de stockage.

Le DS2422+ offre un stockage de masse fiable et une protection efficace des données pour un large éventail de scénarios. Extensible jusqu’à 24 baies, le DS2422+ est idéal pour donner accès à de grands ensembles de données et les protéger dans des environnements multi-utilisateurs. Un nouveau processeur lui donne un avantage impressionnant par rapport à son prédécesseur.1

Les vitesses de lecture/écriture séquentielles fiables de 2 200/1 300 Mb/s, les nombreuses options de stockage et un déploiement économique en font le choix idéal pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à gérer et à sauvegarder leurs données de manière plus productive.

Grâce à des fonctionnalités plus avancées, le DS3622xs+ offre de meilleures capacités de traitement et une forte connectivité intégrée qui permet de prendre en charge les applications lourdes, notamment la surveillance en réseau ou un serveur de sauvegarde, ou encore le stockage dédié aux machines virtuelles et le montage vidéo en direct. Cette unité hautes performances offre plus de 260 000 IOPS en lecture aléatoire 4K et des vitesses de lecture/écriture séquentielles de 4 700/2 400 Mb/s, ce qui en fait une solution de stockage véritablement puissante.1

Équipé de deux ports RJ-45 10GbE et de trois ports Gigabit, le DS3622xs+ offre une gestion réseau et une gestion hors bande (OOB) rapides et immédiates. Il est également compatible avec les services SAN Fibre Channel.2 Le DS2422+ s’intègre facilement à une infrastructure informatique existante grâce à ses quatre ports RJ-45 Gigabit. Les deux unités sont évolutives grâce à des cartes d’interface réseau 10/25GbE.3 Un cache SSD NVMe peut être ajouté via des cartes adaptateurs SSD NVMe M.2 afin d’améliorer les performances d’E/S aléatoires pour les données chaudes.4 Des cartes combinées permettent d’ajouter une connectivité 10GbE et un cache SSD via un seul emplacement PCIe 3.0.

Les DS3622xs+ et DS2422+ sont tous deux conçus pour DSM 7.0, la dernière version du système d’exploitation DiskStation Manager (DSM) de Synology, et équipés d’outils plus puissants dédiés à la gestion des données et du stockage.

Le DS3622xs+ et le DS2422+ sont tous deux conçus pour fonctionner de manière optimale avec les disques professionnels de Synology. Le HDD SATA HAT5300 3.5" et le SSD SATA SAT5200 2.5" sont spécialement conçus pour fournir des performances et une compatibilité exceptionnelles avec DSM, pour de meilleures capacités de surveillance et de maintenance.

La capacité de stockage peut facilement être doublée ou triplée en connectant jusqu’à deux5 unités d’extension DX1222 à 12 baies. Synology DSM simplifie la gestion de l’extension du stockage, ce qui minimise les interruptions de service pendant l’extension.

Disponibilité

Ces trois unités sont disponibles auprès de revendeurs et partenaires Synology.

1. Les chiffres de performance sont obtenus grâce à des tests internes effectués par Synology. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’environnement, de l’utilisation et de la configuration. Consultez le graphique de performances pour plus d’informations.

2. La prise en charge de Fibre Channel peut être activée grâce à un adaptateur de bus hôte FC PCIe compatible. Pour obtenir la dernière liste des HBA compatibles, consultez notre liste de compatibilité.

3. Les cartes réseau compatibles comprennent : E10G21-F2, E10G18-T2, E10G18-T1 et E25G21-F2. Pour connaître les derniers périphériques compatibles, consultez la liste de compatibilité.

4. Le cache SSD peut être activé à l’aide de disques SSD Synology SAT5200 2,5" ou en libérant les baies de disques pour installer des disques SSD Synology NVMe SNV3400/SNV3500 à l’aide de cartes adaptateurs M2D20 ou E10M20-T1 vendues séparément.

5. Uniquement pour le DS3622xs+. Le DS2422+ ne prend en charge qu’une seule unité d’extension DX1222.

6. Avec deux unités d’extension Synology DX1222 à 12 baies.

7. Avec une unité d’extension Synology DX1222 à 12 baies.

8. La période de garantie commence à partir de la date d’achat indiquée sur votre reçu.