La nouvelle version de StealthAUDIT de Netwrix est disponible

novembre 2021 par Marc Jacob

Grâce à la toute dernière version de StealthAUDIT, les organisations peuvent :

• Protéger les données sensibles stockées dans le cloud. Les entreprises sauront exactement ce qui est stocké dans leurs bases de données Azure, Amazon AWS Redshift, Aurora et RDS ; mais également qui a accès au contenu critique et à quelle activité sont associées ces données.

• Identifier et gérer les risques liés aux données sensibles dans OneDrive et Teams. Les organisations peuvent désormais identifier les données sensibles, déterminer si elles sont surexposées et repérer les activités suspectes qui y sont liées, telles que l’accès d’utilisateurs externes ou le partage de fichiers externes.

• Réduire au minimum leur surface d’attaque dans SharePoint et limiter l’empreinte de leurs données. StealthAUDIT permet aux propriétaires de données de déterminer facilement si le contenu sensible doit être conservé ou supprimé, et de mettre en place d’importants flux de travail de sécurité sans nuire à la productivité de l’organisation ou à l’accès des utilisateurs aux ressources.

• Automatiser les opérations de sécurité pour gagner un temps précieux. Les mesures correctives prêtes à l’emploi permettent de supprimer les autorisations directement attribuées, d’étiqueter les sites SharePoint en fonction des types de données sensibles qu’ils contiennent, etc.

• Prendre le contrôle sur davantage de stockages de données dans le cloud. Des connecteurs légers et faciles à utiliser permettent aux entreprises de savoir exactement où se trouvent les données sensibles dans les bibliothèques et notes Salesforce, les fichiers Google Drives personnels et partagés, Box, Azure Files et Azure Blobs.

StealthAUDIT 11.5 est disponible dès maintenant dans le monde entier.