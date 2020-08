L’Ingénieur général de l’armement (IGA) Nicolas Fournier est nommé Directeur général du numérique et des systèmes d’information et de communication (DGNUM)

août 2020 par Marc Jacob

La ministre des Armées salue l’ensemble des actions qui ont été réalisées depuis 2017 (Défense Connect, Combattantes@Numérique, création d’une unité en charge du socle numérique, la Fabrique numérique, etc.) et confirme l’importance de la poursuite de transformation numérique du ministère autour de trois objectifs que sont : la supériorité technologique et informationnelle de nos armées, l’amélioration du lien armées-nation et la facilitation du quotidien des femmes et des hommes de la défense.

L’IGA Nicolas Fournier est diplômé de l’École Polytechnique. En 1996, il intègre le corps des ingénieurs de l’armement. Il complète sa formation à l’École nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) dans le domaine du traitement du signal, avant de rejoindre le ministère des Armées.

En 2005, il est nommé chef de cabinet du Délégué général pour l’armement (DGA). En 2007, il devient conseiller technique pour les affaires industrielles du ministre de la Défense, notamment en charge des dossiers ministériels et interministériels du domaine numérique.

De 2009 à 2012, il exerce des responsabilités managériales à la Direction générale de l’armement (DGA), d’abord comme chef de division radar et guerre électronique, puis en tant que sous-directeur technique, dans un contexte de profondes transformations avec la montée en puissance des activités de cyberdéfense.

De 2012 à 2016, il est attaché d’armement à l’ambassade de France au Royaume-Uni.

En 2016, il est nommé directeur adjoint de l’unité de management « espace et systèmes d’information opérationnels », avant d’être chargé de la sous-direction des plans et des programmes de la DGA en 2018.

Dans ses nouvelles fonctions, l’IGA Nicolas Fournier aura pour mission de poursuivre la transformation numérique du ministère des Armées autour de trois objectifs : garantir la supériorité opérationnelle et la maîtrise de l’information sur les théâtres d’opérations, renforcer l’efficience des services et faciliter le quotidien des personnels et améliorer la relation au citoyen et l’attractivité du ministère.