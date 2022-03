AugmentedCISO réalise une première levée de 2,5 Millions d’euros

mars 2022 par Marc Jacob

La startup Lyonnaise, AugmentedCISO, qui édite et distribue un logiciel SaaS de pilotage de la Cybersécurité en entreprise, annonce une levée de fonds de 2,5 millions d’euros pour accélérer sa croissance sur les marchés de la Cybersécurité et de la GRC (Gouvernance, gestion des Risques et Conformité) en France.

Ce premier tour de table a été réalisé avec Kreaxi, Cyber Impact, Teamwork Capital Management et Crédit Agricole Création, avec le soutien de BPI France, BNP Paribas et la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.

AugmentedCISO, dont la solution SaaS a déjà été adoptée par des grands comptes comme Aesio, Biomérieux, Cdiscount, Groupe Rocher, Lumapps et Bouygues Construction, souhaite accélérer le développement de son logiciel et de son acquisition clients pour s’imposer comme la solution métier n°1 en France au service des RSSI (Responsable Sécurité des Systèmes d’Information). Cette accélération passera notamment par le recrutement d’une quinzaine de profils tech et commerciaux au cours des 12 prochains mois.

La mission d’AugmentedCISO est de lutter contre la cybercriminalité en permettant aux entreprises de mieux piloter leur cybersécurité. Son logiciel, distribué en mode SaaS, centralise tous les processus et toutes les données cybersécurité en un seul outil. Il offre aux directeurs et responsables sécurité informatique des fonctionnalités pour :

• Bénéficier d’une visibilité totale sur leurs périmètres à sécuriser

• Piloter efficacement leurs plans d’action cybersécurité

• Gagner du temps en automatisant des tâches

• Visualiser des données agrégées pour un reporting fiable et rapide

Face à une augmentation des cyberattaques et des contraintes grandissantes en matière de gestion des risques qui pèsent sur les RSSI, AugmentedCISO s’impose comme l’outil incontournable venant remplacer des solutions customs ou trop généralistes.

Selon Cyril Guillet et Julien Coulet, co-fondateurs d’AugmentedCISO, « Cette levée de fonds s’inscrit dans un plan stratégique qui consiste à faire d’AugmentedCISO la 1ère solution Européenne de GRC dédiée à la cybersécurité. Forts de plus de 15 années d’expérience en cybersécurité, nous avons rapidement trouvé notre Product Market Fit et obtenu la confiance de plus de 30 clients ETI et grands comptes. Identifié par le Gartner comme un acteur principal de l’IRM (Integrated Risk Management), nous nous inscrivons durablement dans l’écosystème Cyber en étant notamment sponsor du CESIN. La complémentarité, l’expérience et la solidité des investisseurs de ce 1er tour de table nous permettront d’accélérer la réalisation de notre plan stratégique. Sur le plan humain, nos valeurs et ambitions sont parfaitement alignées. Désormais, notre équipe va accélérer le développement de fonctionnalités avancées servant le quotidien des RSSI pour toujours mieux remplir notre mission : contribuer à l’amélioration globale de la protection des entreprises face au fléau de la cybercriminalité. »

« L’expérience des fondateurs d’AugmentedCISO dans la cybersécurité a permis d’identifier un véritable besoin non adressé chez les Responsables Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) dans les ETI qui travaillent aujourd’hui essentiellement avec Excel pour piloter leur environnement cyber. Dans un marché encombré de solutions pour se prémunir du risque cyber (détection/protection), le positionnement du logiciel AugmentedCISO, en tant que solution de pilotage et de management global de cybersécurité en entreprise, nous a paru tout à fait pertinent. La société bénéficie actuellement d’une excellente traction marché avec l’augmentation de la menace cyber en entreprise, quelle que soit sa taille. » ajoute Gwenaël Hamon, Membre du Directoire de Kreaxi.

« Sur un marché en pleine croissance tiré à la fois par l’importance croissante des enjeux de GRC et par une pénurie de main d’œuvre justifiant toujours plus d’automatisation, nous avons été séduits par la vision et la capacité d’exécution de Cyril et Julien. Nous nous réjouissons d’être à leurs côtés pour franchir de nouveaux jalons et contribuer au succès de cette entreprise commune », soulignent, Jean-Noël De Galzain, Edouard De Rémur, Georges Lotigier et Thierry Rouquet , co-fondateurs de Cyber Impact.

Philippe Rey-Gorrez, Président Directeur Général de Teamwork précise : « Nous avons eu l’occasion de retenir la solution AugmentedCISO pour nos propres besoins. Cela nous a permis de clairement identifier l’efficacité de la solution pour diriger notre politique Cyber et nos processus de certification. Nous sommes persuadés qu’AugmentedCISO répond à un besoin clair de nos clients et marchés afin de protéger leurs données et leurs métiers. La solution apporte une véritable valeur aux RSSI qui l’utilisent dans la gestion de leur SMSI. »

Fondée en 2018 par Cyril Guillet et Julien Coulet, consultants en cybersécurité pendant plus de 15 ans, AugmentedCISO est la première solution métier dédiée au pilotage de la cybersécurité en entreprise. Elle leur permet de minimiser leurs risques cyber. Basée à Lyon, AugmentedCISO compte aujourd’hui 13 salariés et souhaite atteindre un effectif de 28 d’ici fin 2022.

KREAXI est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, gérant près de 150 M€ au travers d’une gamme de fonds pan-européens et régionaux. KREAXI a investi dans plus de 550 entreprises lors des trente dernière années (dont 21 introductions en bourse et plus de 300 cessions dont 150 industrielles), et détient une soixantaine de participations actives en portefeuille, avec une équipe de 12 professionnels implantée à Lyon et Paris. Pour plus d’informations : www.kreaxi.com A propos de Cyber Impact

Cyber Impact est un fonds de capital-risque dont la stratégie est d’accélérer l’émergence des futurs champions européens de la cybersécurité. Créé par quatre entrepreneurs phares de la cybersécurité - Jean-Noël de Galzain (Wallix), Georges Lotigier (Vade Secure), Edouard De Rémur (Oodrive), Thierry Rouquet (Sentryo) et en partenariat avec la société de gestion Auriga Partners, le fonds a réuni près de 70 investisseurs de l’univers de la cybersécurité ou d’environnements adjacents qui, par leur expertise ou leurs fonctions comme dirigeants, entrepreneurs ou membres actifs de l’écosystème cyber, ont vocation à démultiplier la création de valeur pour les startups accompagnées. Investissant en amorçage des tickets de 500K€ dans les sociétés les plus prometteuses de l’industrie, Cyber Impact intervient pour donner une forte impulsion business et accélérer le passage des startups en Série A. A terme, Cyber Impact cible la constitution d’un portefeuille de 20 à 25 participations. Plus d’informations : www.cyberimpact.vcSaut de page

Le groupe TeamWork est un groupe indépendant qui réalise 152M euros de CA avec 950 employés internes sur les territoires Européens, en Amérique du Nord et en Asie. Son activité porte sur le conseil en stratégie, la transformation et l’optimisation via Tomorrow by TW, les solutions Business (SAP et SalesForce), la valorisation de la donnée et enfin l’ensemble des besoins liés aux infrastructures (On premise & cloud), et de leur sécurité associée. TeamWork investit régulièrement dans des entreprises de son écosystème identifiées comme étant à forte valeur ajoutée afin de leur permettre de soutenir leur développement de solution et de marché et d’atteindre des objectifs ambitieux.

CA Création est une société́ de capital investissement spécialisée dans l’accompagnement haut de bilan des jeunes entreprises innovantes. Filiale à 100 % du Crédit agricole Centre-est, CA Création accompagne depuis plus de 20 ans, les projets issus de ses territoires (Rhône, Ain, Saône et Loire et du Nord Isère-Drôme-Ardèche), généralement en partenariat avec des acteurs locaux de référence du capital-investissement.

Porteur des valeurs du modèle mutualiste du Crédit Agricole, CA Création entend renforcer ses interventions sur les projets innovants notamment en direction des secteurs du logement, de la santé, de l’environnement et de l’agroalimentaire.